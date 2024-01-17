2024龍年風水｜蘇民峰教大門地氈擺位　9大開門方位旺桃花催財運

堪輿學家蘇民峰便在他的Youtube頻道「娛樂星玄」分享了2024龍年的大門風水，教大家如何佈置大門，原來不同位置擺放不同顏色的地氈都會有影響！《開罐Opener》幫大家整理了相關重點，助大家旺財、旺桃花！



新一年想旺桃花旺財旺足一年，就要聽蘇民峰教路。《愛·回家之開心速遞》劇照

2024龍年大門風水【正東──桃花位】

今年桃花位在正東，如果大門向正東，宜在屋內或屋外擺放灰色或藍色地氈旺桃花。如果擔心家中桃花太旺，伴侶容易有外遇，亦可在屋外擺放啡色地氈化桃花。但由於桃花代表交際應酬，所以化桃花都會影響人緣。

2024龍年大門風水【東南──病位】

今年病位在東南，如大門不幸向東南，宜屋外或屋內擺放灰色地氈，地氈下可放6個女皇頭像的伍毫子，擺放方式為橫排4個、上下各1個，女皇頭向上。如果沒有女皇頭像的伍毫子，可以用1塊銅片或6條舊鑰匙代替，並於旁邊擺放一個音樂盒，亦可有助化解病位。

2024龍年大門風水【正南──七赤破軍位】

如果大門向正南，則有七赤破軍位，宜在屋外或屋內擺灰色地氈化是非及解破財。

+ 4

2024龍年大門風水【西南──喜慶位】

今年喜慶位在西南，如果大門在西南想要旺喜慶，例如添丁、嫁娶，宜在屋外或屋內擺放青色、綠色、紅色、橙色或紫色地氈，可隨便選其中一款。

2024龍年大門風水【正西──五黃大病位】

今年五黃大病位在正西，大病位一定要化解，如果大門在正西，宜在屋外或屋內擺放灰色地氈，地氈下可放6個女皇頭像的伍毫子，擺放方式為橫排4個、上下各1個，女皇頭向上，如果沒有女皇頭像的伍毫子，可以用1塊銅片或6條舊鑰匙代替，並於旁邊擺放一個音樂盒，即可有助化解病位。

2024龍年大門風水【西北──文昌位】

若家中有學生，或準備考試，今年西北有文昌位，如果大門在西北，宜在屋內或屋外擺放灰色地氈，地氈的底部可以放一塊綠色布。或許簡單放一塊黑色、灰色、藍色、青色、綠色地氈都可以催文昌。

+ 3

2024龍年大門風水【正北──財位】

今年財位在正北，如果大門向正北，宜在屋內屋外擺放紅色、橙色、紫色、米黃色、啡色均有利催財。

2024龍年大門風水【東北──武曲位】

武曲位有利文職以外的人士，例如紀律部隊、三行工人、電腦裝配人員，今年武曲位在東北，屋外擺放黃色或啡色地氈有利升職，屋內放灰色地氈有利財運。

2024龍年大門風水【中宮──爭鬥位】

大公司的電梯位有機會在正中間，就會形成大門在中宮。今年中宮是爭鬥位，宜在屋或內屋外擺放粉紅色地氈以化解是非、爭鬥。

大門開的方位不同於座向

蘇民峰特別提及，大門方位跟大門座向不同，例如大門向南，但門可以在南方的左、中、右，如果大門在左邊，就是大門開在東南方；如果門在屋中間，就是大門開在正南方；如果門在右邊，就是大門開在西南方。