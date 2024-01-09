家居風水佈局2024｜龍年4招催旺桃花位　麥玲玲助出POOL改善人緣

家居風水佈局2024｜2023年已經過去，你仍然是單身嗎？單身人士想在2024龍年成功出POOL、情侶想跟伴侶甜甜蜜蜜，即看堪輿學家麥玲玲教你4招家居風水佈局，助你增強人緣、桃花，愛情運更強更順利。



2024龍年單身人士想出POOL不妨在家裡佈風水局。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

【家居風水2024】第一招：正東放鮮花助出POOL

今年流年旺花位在正東，無論是想催旺桃花、還是想改善人緣，都可以從正東位置着手。

如果床頭位於正東最佳，適擺放水種鮮花，也可以擺放粉紅水晶、紅紋石、紅色絲帶花或蝴蝶結擺設，均有助催旺桃花。切勿在正東位置使用過多黑色或深色物品，有機會削弱桃花緣。

【家居風水2024】第二招：中宮放玫瑰全年甜蜜蜜

已經出POOL的情侶或是夫婦想愛情甜蜜，可在中宮位置作風水佈局，例如在中宮擺放紅色物品，或九枝紅玫瑰（留意今年是非星同樣在中宮，想避免跟伴侶爭吵，就應避免放置綠色物品，玫瑰亦需去除綠葉以抑制是非星力量）

【家居風水2024】第三招：西南放孖公仔旺結婚

情侶有意結婚，或是夫婦望添兒女，不妨在本年西南的喜慶位佈局。如果有意結婚，可以擺放孖公仔、鴛鴦擺設，有直接催旺的幫助。如果已婚夫婦想生兒育女，不妨在家中西南位放紅綠物品，或帶果實的泥種植物。

【家居風水2024】第四招：正東木製公雞防變心

情侶或夫婦最怕伴侶桃花太旺導致變心。原來桃花可以催旺，也可以削弱，如果想削弱桃花，不妨在正東方位擺放木製公雞飾物。同時，僅記切勿在桃花方位擺放空花瓶，容易招惹爛桃花。但留意，如果削弱桃花有機會影響人嫁，對於若從事對外工作，或會影其人際關係，化桃花前需三思！

注意事項

所用工具盡量簡單實用，也可以用其他物品取替，符合原則即可。

方位適用於整個家宅，也可以用於私人空間如睡房、辦公室。