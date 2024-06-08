星座愛情｜最愛扮純情的4個星座男 扮豬食老虎賤招大踢爆
撰文：鬧鬧女巫店
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在愛情之中，喜歡扮新手的海王星座男有4個，姐妹們要小心留意！
雙魚男
說到裝純，雙魚男可太會了。那種情竇初開、赤誠炙熱、非你不可的戲碼通通能夠信手拈來，讓人真假難辨。
姐妹們要特別注意下面的句式：
「從來沒人像你這樣讓我……」
「整天想你，都沒心思做事」
「那誰根本不重要，早就沒聯繫了」
聽起來是你的地位穩如泰山、無可替代，實際上他也不是不可能一鍵群發的啦~
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摩羯男（山羊男）
劃重點：摩羯男特別喜歡裝正經和強調母胎solo，實際上可能幼兒園就親過隔壁桌女孩了。
一方面，他過分好強的自尊似乎把沒結果的愛都當作人生污點，恨不得用消除筆抹去。另一方面，這也省去了被現任問到「我和某某比較」的麻煩問題。
他善於經營正經正派人設，細節不漏，邏輯嚴密，幾乎沒有負面形象。只有他心裏清楚，除了某個真愛，後面都是能處則處，不能處再次洗白，以黃金單身漢之名回到海洋中。
巨蟹男
因為巨蟹最懷念的永遠是過去嘛，所以當他說「你是我第一次愛的人」，大概想表達的是我很深情、很純真、是很需要呵護的大男孩。
他常常表現得稚嫩、不成熟、容易受傷，情緒化的表達往往能激起很多姐妹氾濫的母性。人家才不是不懂，是太會啦！
處女男
作為老司機，卻又裝作沒經驗，會給人什麼印象呢？至少不用擔心露怯，說不定還讓人感覺真厲害。
而這就是處女男喜歡裝新手的原因，一切都是別人主動，他是被動接受。避開了道德譴責，沉浸在自己無與倫比的魅力中——說不定在角落嘲笑那個被他騙到的人蠢呢！
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