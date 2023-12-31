2024年12星座運程出爐　獅子座易破財　天蠍座財運佳卻得來不易

冬至剛過，氣溫大降。就在這驟然變冷的天氣裡，2023年即將結束，新的一年馬上就要到來。想度過一個安穩又有進展的2024，就得提前佈局，讓自己走在正確的軌道上。



科技紫微網就帶著大家來看看，12星座在明年各有哪些需要提前注意的事項呢？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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火象星座：白羊座、獅子座、人馬座

伺機而動，順勢突破



火象星座的朋友，2024年對你們來說是一個好的年份。此年尤其有利於婚戀與社交，有機會打破原本的窠臼，邁向新的奮鬥之路。適婚年紀的白羊、獅子、人馬們可以醞釀一下明年脫單、完婚的計畫了。與其佛系等待，不如果斷出擊，為自己博得一個稱心如意的結果。

白羊座

明年對白羊座來說，是一個值得期待的好年份。一整年都有好運為你保駕護航，無論事業、愛情、生活，都有好消息降臨。只是你稍微顯得有點被動，也缺乏敏銳的嗅覺。你總會覺得這個人就差了那麼一點；或這份工作沒那麼值得爭取。要警惕這種心態，因為你所輕視的，可能反而潛藏不少價值。

獅子座

2024年是獅子座下一個十年大運的開局。木星明年上半年還停留在你的事業宮，對於渴求變動的獅子而言，2024年或有新的機會出現。只要找對方向、勤懇耕耘，未來就能長久獲利。但這也是負重前行的一年，不少獅子表面風光的同時，也易被債務與疾病困擾。忌提前消費，並避免財務糾紛，防患未然，適當養生。

人馬座

明年雖然忙碌，但也能盡情發揮才幹與能力，有機會得到上司肯定或貴人青睞。2024年上半年，人馬的重心會在工作，下半年的重心則會在婚戀。最好能在明年一口氣把事業和感情都穩定下來，如此一來接下來的幾年基本上都不會出錯。另外尤其要注意擴展交際圈，來日能為你帶來數倍助力。

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土象星座：金牛座、處女座、山羊座

拋棄幻想，尋找新機



2024年，一切都呈現萬象更新之勢。所有的土象星座都應該注意轉變思路，不要一味把力氣投注在老思路上。應先分析外部環境和自身條件，去找找有什麼新的路線是可以走的。你想要的一切，都要靠努力爭取才能得到，勿寄希望於他人或者外界東風。

金牛座

木星和天王星2024年坐落在金牛的命宮，非常有助於你發揮自身的優勢。壓抑的情感被釋放，隱藏的潛能被激發。然而，部分金牛可能會變得過於自我，心態膨脹，易與周圍人發生衝突。一件事情的完成需要天時地利人和，既然無法讓他人成為自己的助力，可別讓他人成為自己的阻力。

處女座

一連好幾年，處女座都有一種等待的心情，等待改變發生，等待外力的介入，來扭轉現有的生活。你是不是也有這種感覺呢？2024年，處女座仍要繼續蟄伏，繼續摸索著自己的方向。雖然看不到顯著的轉變，但其實你是在一點點朝著更好的方向變化。不要拿別人的標準來衡量自己，運勢好壞是常態，我們能做的，就是在低迷的時候養好身體，並養出一顆不容易被人打擾的心。

山羊座

2024年，對山羊而言是豐富又有意義的一年。冥王星坐落在你的命宮多年，現在終於要離開了，接下來，你會看到自己有更多的可能性。上半年，山羊在工作方面可能會經歷短暫的低潮期，但在5月以後將明顯好轉，獲得好評與肯定。需要注意的是，11~12月之間應避免刺激的劇烈運動，並特別注意交通安全。

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風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

看清本質，確認目標



風象星座的朋友們，你們的生活或許會在這幾年有較大的變動。這種變化不一定是現實發生的事情，而是心態上的大轉變。你們會或多或少的看清一些事情，認清一些本質。變動，往往都伴隨著波折與不確定性，但整體而言，2024年你們的事業、愛情、財務方面的情況會逐漸好轉，戀、婚、孕的方面也會有好消息。

雙子座

雙子這幾年的運勢是相對低迷的，有種鬱鬱不得志的感覺。2024年，你的整體運勢仍然處於轉折週期，起伏不定。上半年會有一定的壓力，但熬過上半年，下半年就守得雲開見月明了。單身的雙子會有不少桃花機遇，也會踏上一段開心的旅途，將累積的不快全都消除。這一年裡，為工作焦心的同時，也請照顧好自己的身體。

天秤座

2024年，天秤座仍然處於繼續摸索的過程中。你會受到外界大環境的影響，比如行業變動、公司組織架構調整等。有一部分天秤乾脆直接從原來的行業中跳出，因為你已意識到，必須要掌握不可替代的技能，才能在專業領域獲得長期發展。在這不斷嘗試的過程中，也能夠收穫一波偏財運喔！所以2024年裡不要害怕波折，反而要捨得在自己身上投資，不管是試錯成本也好，金錢成本也好。

水瓶座

對水瓶座而言，明年是回歸家庭的一年。許多水瓶需要在2024年花更多時間投身於家庭，你會發現自己與家人的關係改善，與父母有更多相處的時間，甚至能夠結伴出門遊玩。部分水瓶會晉升成為新手父母，雖然有些手忙腳亂，但源源不斷的新鮮體驗會帶來滿足感。單身的水瓶會有不少桃花，也能在自己的小小世界裡收穫撫慰。只是要注意，2024年的經濟情況可能沒有那麼樂觀，應減少不必要的消費；另外也要避免與另一半之間的爭吵與摩擦。

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水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

自我取悅，活在當下



水象星座這幾年受土星的壓制，心態上有些不穩。2024年，你們會更想要好好對待自己，儘量活在當下，比如給自己安排出遊計畫，或是結交新朋友等，這是一種不錯的轉變。另外，2024年你容易經歷職場變動，部分人可能想直接休息一段時間。這樣安排本身沒有問題，但要做好風險防範，避免財務狀況陷入險境。

巨蟹座

2024年好不好過，取決於你能不能做出正確的斷捨離。上半年可說是無功無過，平淡之中偶爾能遇見小驚喜。但下半年你容易對人際關係感到失望，比如進入不適合的圈子，或者在職場受人挖坑陷害，令你的情緒大影影響。在這一年，應遠離是非，遠離一切消耗你的人事物，才能活出屬於自己的精彩人生。

天蠍座

2024年，天蠍在事業、財運上其實都會有不錯的發展，但整體並不輕鬆。一切的獲得都是以付出為前提代價。更值得注意的是，土星和海王星齊聚在你的5宮，木星與天王星則聚集在你的7宮，這代表2024年會有一場苦多於甜的感情糾葛。明知不合適，卻還是想堅持試試；明明周遭的人反對，你卻無法自拔，只有你自己知道值不值得。2024年整體的感受如何，就取決於這段感情的體驗如何了。

雙魚座

土星全年坐落在你的命宮，2024年是壓力和機遇並存的一年。上半年會有一個好的開頭，但下半年可能會陸續遭遇各種狀況，彷彿在催促你完成人生的課題。明年尤其要注意自己的身體狀況，任何時候都不要給自己壓力。照顧身心健康，放下得失，是雙魚明年的重中之重。

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