美斯無落場｜網購平台推「水魚優惠」買完唔會叫回水　網民：靚抽

國際邁阿密昨日(4日)對港隊表演賽，球王美斯最終沒有落場，令萬眾期待的球迷和香港市民極度失望，事件更在網上洗版式討論，有網民戲稱香港變水魚，更有社交平台瘋狂抽水。



網購平台HKTVMALL出帖文推水魚優惠。（FB截圖)

球王美斯90分鐘無落場震驚全香港，今日(5日)網購平台HKTVMALL在其社交專頁發貼文稱「唔想再食(做)水魚，我哋有大把魚任你揀」，小編更在貼文中問候一眾球迷，「短期內見到水魚都觸景傷情？」，「街市部小編收到你『街市即日餸』有大把街市新鮮靚魚供應，條條生猛又足秤，買完唔會叫回水。」此外平台更推出優惠「撫慰大家受傷心靈」，只要落單買餸輸入優惠碼『MESSI10』，即全單即減10元。

不少市民買貴飛只為一睹球王球技，惟最後美斯也沒有落場 (HK01圖片)

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帖文惹網民爆笑，「水都乾晒點會有魚」、「抽到魚塘都乾啦」、「最佳海鮮廣告, 應該賣埋蝦蟹, 可以炒同拆 」，「維多利亞港都比你抽乾」、，小編回應「唔怕！小編同各大街市檔主confirm過，今日海魚同海水都供應充足！」，有網民笑指小編應該係苦主，小編則回覆「不要再說」，「最心痛是......今日仲要返工」，道出不少香港打工仔心聲。

除了社交平台抽水，也有網民開始惡搞meme，將碧咸為G.E.M球衣簽名的相片改圖，變成碧咸寫上「香港水魚之都」６隻大字。無得睇美斯落場，大家唯有苦中作樂......