美斯齋坐｜中港網民連線轟金手指後最大騙案　球迷：最嬲非無落場

國際邁亞密訪港對香港隊，萬眾期待的「球王」美斯（Lionel Messi，又譯梅西）最終無落場齋坐，38000現場球迷和網民睇美斯睇波，各大討論區包括小紅書、連登等均洗版式熱論事件，有網民更直斥「《金手指》後香港最大騙案」，「香港變水魚之都」，不過有自稱是真美斯球迷的網民卻發文指，美斯沒落場並非最失望，而是其態度，更坦言以後不會再追捧。



美斯昨日（４日）沒有落場踢波真粉大感失望。（資料圖片)

「球王」美斯來港作表演賽本來萬眾期待，入場門票最貴更高達＄4880，當中有不少內地球迷更專程來港一睹美斯球技，唯在星期六的熱身練習美斯已沒有落場，只有蘇亞雷斯做熱身，直至正式比賽90分鐘美斯更連球衣也沒有更換，只坐在後備席上全程當觀眾，而現場球迷和網民都只能睇住美斯睇波，惹來全港市民極度失望和不滿，現場觀眾更噓爆全場，班主萬人迷碧咸致辭更狂噓。而噓爆事件也引來外媒《BBC》、《The Guardian》、美國《CNN》、澳洲《Abc News》、法國《Franc 24》廣泛報導。

各大討論區和小紅書均洗版式討論美斯齋坐，大家都一面倒大表失望，有人更形容是世紀大騙案，「要報海關」，有自稱是真球迷的連登仔更以「美斯 場波其實好簡單」為題公開表示不滿，一晚已引來三千多個點讚。

該名樓主表示，是次球賽全場3萬８千人有一家大細、老人家、小朋友、本地人和外國人，為的都是「望你出場踢波比大家欣賞」，以及恭喜他做真GOAT（史上最佳)。對於美斯受傷未能出場，認為「冇人想既，大家要體諒」，也想他「健健康康」，「 繼續之後美洲杯，或者再拎多次世界盃」。

但樓主指作為他多年的球迷，認為普遍最不開心的是美斯對球迷們的態度：「由你出現到離開，你都冇一秒 嘗試同香港球迷交流」，而且只見他只跟隊友交談，兼托頭無表情，「喂大哥啊！你揮下手仔笑一笑，同大家講一兩句嘢，又或者學咸爺咁做下樣，當可憐球迷，拍拍手巡一圈咁。」認為對方若有這樣做，相信球迷「條氣都順一大半」，但可惜球王甚麼也沒做到，只是「靜靜來靜靜走」，令球迷相當難過，最後更直言「今日之後，無錯你係球王，但係唔再吹捧，因為你冇尊重今日到場支持你既球迷 」。

不少網民對該名球迷的感言甚表認同，「落場 hea下都唔Ｘ做」、「最尾一句好真」、「完全係wfc 表現」、「叫果班吹奏十幾年死忠情何以堪」，不過也有網民是樓主太天真，「講真嗰句，美斯從來都係咁，佢幾時有做過呢啲嘢」，有網民更寄語美斯球迷，指「你心入面唔係鍾意美斯，你只係投射咗你心目中嗰個球王喺美斯身上咋」，大家又對美斯沒落場有何睇法?