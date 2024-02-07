美斯微博向中國及香港球迷表遺憾　內地網民：好一個避重就輕

美斯日前來與香港隊進行表演賽，可惜美斯因傷未有上陣，引來全場球迷噓聲。目前，他正在東京國立競技場與日本隊神戶勝行船的友誼賽。開賽前，美斯在微博發表了一則帖文，內容的對象竟是跟中國大陸和香港地區的球迷。



美斯在微博發文如下:

＂所有中國大陸和香港地區的球迷朋友們，大家好。正如稍早前在記者會上所說，很遺憾因為腹股溝有傷沒能在香港站的友誼賽中出場，我的傷處發腫並有痛感。了解我的朋友會知道我想在每場比賽中都全力以赴，特別是在這樣和隊友們遠道而來的情況下，球迷們都很期待看到我們健康登場。希望有天我們有機會回來，為香港地區的球迷朋友傾力獻上比賽。我也盼著能儘早回來大陸地區和大家分享足球的快樂。＂

球王美斯來港進行表演賽，不少球迷都非常期待，可惜他最終未有上場，導致香港及遠道來港觀賽的球迷都非常失望，比賽當日更全場噓聲。及後，他在日本接受傳媒訪問指，受到傷患影響未能上場。

微博帖文發出後，網民反應不一，部份網民留言：「唉雖然是你的粉絲,但這次有點過了」、「跪下來」，也有網民說「早日康復」、「給你一個大大的擁抱」、「好一個避重就輕」、「寶寶好好休息, 永遠支持你」。