美斯風波｜日本第一牛郎ROLAND晒美斯合照　再爆金句！網民：厲害

聲稱因有傷未能落場的球王美斯離開香港後到日本作賽，不但笑晒口還四周走，昨晚（６日)日本「帝王級牛郎」羅蘭Roland就在IG晒跟美斯見面，兩人不但有合照，Roland還得到美斯的親筆簽名波砵，羨慕死香港人。



（IG@ROLANDofficialsite）

美斯隨國際邁亞密周一晚從香港飛抵日本東京，周二中午獨自出席記者會，下午參與了球隊整課操練，到晚上還開心地參加歡迎派對。Roland在帖文中只多謝對方訪問日本，「沒有因為我的職業背景而對我有偏見，待我友好，多謝你抽出時間。」文中雖沒有提及在哪場合合照，但相信是派對前後的事，而roland除了跟美斯合照外，還得到美斯的親筆簽名波砵。

有金句王之稱的Roland當然不放過吹捧自己的機會，以前他曾說過世上只有兩種人，就是他和其他人，但今次在帖文用英文寫道，「世界上只有3種人：我、美斯及其他人。」可見美斯在他心目中的位置有多高。

IG@rolandofficial

其實過往也有不少網民於ROLAND的Twitter留言箱留言，向他請教人生哲理，當然也有不少Haters揶揄，不過大方的ROLAND都逐一回應，亦成就不少至理名言。例如曾有網民問他為何老是戴太陽眼鏡時，他竟霸氣以兩字回應，笑翻一眾網民。

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