美斯無落場｜試當真推水魚自救優惠　憑票尾買年貨67折：同舟人

國際邁阿密來港參加邀請賽，但球王美斯無落場，惹來全港市民極度失望，網上更有人指入場球迷全當了「水魚」。社交平台專頁瘋狂出來抽手，由游學修做主腦的YouTube頻道「試當真」就在社交平台出PO，推出「自己水魚自己救」優惠，入場球迷買年宵產品有67折，你係苦主還會出來認嗎?



「試當真」昨晚(5日)在社交平台發帖文，文中開首已強調「自己水魚自己救」，指為了慰藉38000名傷心球迷，入場球迷到南豐紗廠試當真攤檔買指定年宵產品，若展示香港隊VS國際邁阿密CF表演賽之票尾，即可享67折優惠，更寫「同舟人，誓相隨」，呼籲香港大小商家響應做實事，「互相扶持，打折又打氣」，內文更照顧外國球迷中英文對照，超級暖心。

球王美斯無落場，惹來全港市民極度失望(01圖片)

帖文一出惹來網民狂俾like更留言大讚，「重點係67」「都唔知認唔認好」、「靚抽」，但也有苦主表示沒有票尾，「問題係邊度搵張票尾呢？￼我果個係QR code」，但大家未知是否擔心再有水魚，有眼利網民笑指貼圖強調是美斯票尾，「唔係邁亞密來港表演賽票尾。小心條款」。其實游學修都是球賽的「苦主」之一，他當日也有入場觀看，還在場內的大螢幕「被捕獲」，賽前他也有在社交平台出PO已身在球場內，未知是否也當了水魚所以更心同感受呢......