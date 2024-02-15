Avantgardey 跳科目三惹議即刪片　改跳許冠傑名曲被讚：香港味道

日本跳舞女團Avantgardey近日來港表演，香港市民多讚不絶口，不過日前卻上載了一條在維港作背景，大跳抖音大熱神曲《科目三》卻惹來熱議火速刪片，今日（15日)下午其IＧ即上載另一條由歌神許冠傑主唱的歌曲作音樂背景跳舞，即被網民激讚「咁先有香港味道」。



Adantgardey在香港跳科目三惹議即刪片. (IG@Adantgardey)

日本冬菇頭跳舞女團Avantgardey近日來港獻技，在大年初一的花車巡遊匯演擔任壓軸嘉賓，又到商場表演跳舞，兼和玄學家麥玲玲師傅crossover一齊跳《科目三》賀年都未「出事」，直至她們在維港前再跳《科目三》並上載至IＧ，即惹來不少網民爭議，「大陸人一定好興奮 連佢哋都要討好大陸」、「開埋小紅書，人哋目標市場好明顯」，不過也有人認為舞團只是入鄉隨俗並無不妥，結果未知是否擔心太敏感引發討論，該短片只上載一小時後即火速刪片。

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而Avantgardey今日下午即在其IＧ上載另一條短片，影片背景是金鐘高樓大廈，音樂則是許冠傑主唱的《打雀英雄傳》，由Avantgardey四名成員用誇張舞步及表情演繹，相當貼地。不少網民大讚「呢d咪先係香港味道囉」、「好正」、「算你識做啦」，又用英文留言多謝她們跳廣東歌，不過也有網民指出口說想要自由，「但係連人哋外國人喺香港跳咩舞都冇自由，一味圍剿」，大家又怎樣看呢?