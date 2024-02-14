AV女優深田詠美被爆欠稅8千萬！頻接廣告賺錢填數、醫生男友曝光

日本的AV界發展蓬勃，每年都有不少新人出道。當中深田詠美自出道後一直維持高人氣，在各社交平台上都擁有大量粉絲。日前她就被日本八卦雜誌拍到與男友出外拍拖，又爆出她竟然欠稅達8,000萬日圓？！



深田詠美於X上坐擁近370萬粉絲，Instagram上亦有逾267萬粉絲。除了拍AV本業之外，她平常參與不少活動、廣告，亦有經營自己的蛋白粉品牌。當大家都以為她賺大錢生活無憂，日前日本八卦雜誌FLASH就指深田詠美竟欠稅8000萬日圓（約港幣415.7萬元），並爆出她AV圈外男友的身分。

FLASH報導指2018年出道的深田詠美表面上撈得風生水起，但現實並不是這麼夢幻。據說去年換事務所的深田其實因前公司的薪金而被追討8000萬円稅金。她在前經紀公司的月薪約為200萬日圓（約港幣10.4萬元），年收入約2,400萬日圓（約港幣124.7萬元）。在籍7年她的累計收入超過1.5億日圓，（約港幣779.5萬元）但因從未申報，就被責令繳納額外稅款。被追討稅項當時，她的積蓄約2000萬日圓（約港幣104萬元）。

即使有經營YouTube頻道，她的AV女優的身份和影片內容敏感，令得到的收益並不高，又因為積蓄於2023年4月見底，深田目前就為還錢就接下大量的廣告和活動。據業界人士指深田是受害者，前公司「44Management」聲稱有幫她處理稅項，但其實一直沒有申報，最終深田及前公司都受到了稅務調查。

31歲醫師田口淳之介（Instagram：@dr.taguchi）

而困境中在背後一直支持她的正是於六本木一家美容診所任職的31歲醫生男友田口淳之介；他同時也是一名少有人氣的YouTuber。據報兩人是約一年半前經熟人介紹認識並開始交往，在這段時間中一直是深田的「心靈支柱」。而兩人日常中約會都過得非常節儉，據說去年聖誕也只是吃了一碗拉麵慶祝，「能夠兩人共度時光就已經很開心」。深田詠美作為AV女優一直走在最前線，單看她的社交平台還以為她過得很富裕，沒想到現實中卻發生了這種事件呢......