內地女鬧爆香港食店$100套餐要自己烤肉！怒數4宗罪：連水也沒上

香港大部份燒肉店都是自助形式經營，不過有內地女在香港的台式餐廳點了一個單人套餐，結果店員只遞上幾塊生肉和一碗飯。她事後在小紅書大抱怨「誰家餐廳的單人套餐是要自己烤的？」



內地女在香港叫了一個單人套餐，結果服務員放下了一碟生肉、白飯和燒爐。（小紅書圖片）

內地女在小紅書以「🇭🇰救命，誰家餐廳的單人套餐是要自己烤的？」為標題，抱怨一間位於香港的台式餐廳，並列出餐廳4宗罪！第一，端上來就是「幾塊生肉和一碗飯」；第二，她燒肉的時候，服務員們「也閒著沒幹啥」，沒為她提供服務；第三，清水要她主動要求，服務員才給她。第四；食物內容太單調，一人套餐「也就一種肉，加幾片蔥」。她還諷刺老闆的服務好，「他們至少買菜洗菜切了呢！」

網民隨即留言指烤肉店要「放你的傷殘証在枱面，就有人自動幫你烤」、「自己烤的才有意思」、「香港烤肉大部分都是自己烤的阿」、「我去深圳也都是自己烤的，沒人來幫我烤呀」、「我在廣東也是自己烤」、「人均$100還要服務態度好，租金都付不上了」。大部份網民都覺得餐廳做法正常，反而是內地女要求$100的燒肉套餐要服務員幫她燒肉太不合理。

她也嫌棄燒肉的數量太少、肉的內容太單調。（小紅書圖片）

不過內地女就反駁她去的是「台灣菜館」並非燒肉店，她點單人套餐時「菜單沒寫是烤肉」，而且要做燒肉套餐「好歹選幾個肉和菜拼不是更合理嗎？」她認為如果餐廳人手不足以幫客人燒肉，可以選擇性不提供涉及人力的服務，但要主動「上杯水，提醒這個是手動烤肉」。

她及後更在留言提出3大「提升服務品質又不怎麼花成本的方法」：第一，要有「微笑」；第二，配個簡體中文的菜單「把一些需要普通話解釋的事情寫上去，這樣店員也不用聘請會普通話」；第三，收款配置個支付寶或微信支付。

她還問網民：「我要是在香港開個服務態度好的人均100的餐廳，生意會爆掉嗎？」大家又怎樣看呢？