《美麗40路》｜ViuTV推中年選美真人騷　8大女神獲網民力推參賽

香港娛樂圈女神多不勝數，演戲、唱歌、跳舞都難不到她們。近日，ViuTV推出全新選美真人騷節目《美麗40路》，吸引不少網民討論，力推心目中的女神參加。網民力推了八位「40路女神」參加，其中有這一位COLLAR成員以及幾位人母！



ViuTV即將舉辦的《美麗40路》選美真人騷，予年齡介乎35至50歲的輕熟女參加，不論單身、已婚，甚至身為人母，都可以報名參賽。除了參加者吸引網民討論，更有41歲人母孫慧雪主持節目，相當有睇頭！節目籌備當中已吸引不少網民熱烈討論，更力撐這8位「40路女神」去參賽！以下有哪幾位是你「由細睇到大」的女神？

FB@Snow Suen 孫慧雪

👇👇👇即睇網民嚴選八大40路女神（排名不分先後）👇👇👇

【1】泳兒（陳家欣）

41歲的泳兒一直都是一位實力歌手，今年更榮獲《新城勁爆頒獎禮》的「勁爆女歌手」大獎的三連霸得主。

【2】李芯駖（Sumling）

Collar成員之一的芯駖是全團中年紀最大，今年38歲的她依然能歌善舞。曾參與ViuTV的《全民造星IV》選秀節目，絕對有實力再戰《美麗40路》真人騷！

【3】陳俞希（Hailey）

人稱ViuTV一姐的Hailey除了主持《空肚講宵夜》，更參演過不少ViuTV劇集《大誠實家》、《和解在後》、《社內相親》等，今年36歲的她更加不可以錯過ViuTV的真人騷節目！

【4】莊韻澄（Xenia）

莊韻澄近年在ViuTV留下過不少足跡，包括《Show肌》、《吃掉前男友》、《廚神奶奶是你媽》等，42歲的她誘人的身型更是令觀眾留下深刻印象。

【5】潘杰寧（Kelena）

作為足球節目主播的「杰寧公主」，甚至獲封「世界盃女神」！甜美的形象且口才了得，不少網民都不敢相信她的真實年齡是38歲！女神獲不少網民呼聲要她參加真人騷節目。

【6】倪晨曦（Elva）

42歲的Elva已是二子的母親，多年活躍於演藝界的她。除了擔任Model，不時都會出現在電影和廣告上。身為人母的她依舊魅力不減，正是參加《美麗40路》真人騷的人才。

【7】湯怡（Kathy）

今年37歲的湯怡是一位母親，也是一位演員。近來不時在社交平台發放一家人的笑彈，甜蜜幸福的形象大獲網民歡心。

【8】薛影儀 （阿儀）

曾於2021年參加亞姐選美的阿儀，即將40歲的她入行以來一直人氣高企，不少網民都召喚阿儀去報名參加ViuTV的《美麗40路》真人騷！