性愛那些事｜你有射精障礙嗎？3大症狀你要知　致病2個原因是？

射精障礙也是常見的男性性行為相關問題！對此，泌尿科戴槐青醫生表示，射精障礙跟勃起功能障礙一樣，如果碰到類似的問題，應盡快就醫尋求專業醫生幫忙。



泌尿科戴槐青醫師在臉書發文表示，射精障礙跟勃起功能障礙一樣是許多人難以啟齒的疾病，而射精障礙的症狀不僅有早洩、遲射的問題，無射精也是其中一項障礙：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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早洩

是指在性愛開始後短時間內即達到射精，無法控制射精的時間。

遲射

無法在足夠的時間內達到射精，或無法在性愛中射精。

無射精

在性行為中無法排放精液，這些症狀可能會影響性滿足和自尊心。

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戴槐青指出，射精障礙的原因有分生理跟心理的原因，生理的常見原因是性器官結構異常、神經問題或荷爾蒙失調，而心理則是常見的焦慮、抑鬱、性慾問題或壓力等等。

想要治療射精障礙，戴槐青強調，治療方式因人而異，像是性治療或心理輔導，這類的心理治療，或是適當的藥物治療等等，當然改變生活方式，像是戒菸，戒酒，多運動等等也是一種治療的方法。

最後，戴槐青提醒，射精障礙跟勃起功能障礙一樣，如果你或伴侶真的不幸碰上了射精障礙問題，請雙方敞開心胸溝通，並尋求專業幫助，因為這是可以解決的問題。

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