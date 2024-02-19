2024年最新10大00後香港女神　唱得跳得年紀最細只有17歲！

在八、九年代香港盛產過不少女神，近年的美少女除了在娛樂圈，就連YouTube、Instagram等，都有不少各有各風騷，有自己獨特一面的女神級人馬。最近有網民選出心目中現役的十大女神，她們不時都會發佈影片、相片在社交平台吸引有眼光的你。這幾位本土00後女神又能不能夠討你歡心！



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近年，不少美少女都勇於表現自己，除了參加各式各樣的選秀節目，都有不少在YouTube 、Instagram等平台發光發熱。下列這幾位女神的才華與美貌又吸不吸引到你的注意？

👇👇👇即睇網民嚴選十大00後女神（排名不分先後）👇👇👇

【1】黃敏蕎（阿妹）

曾參與香港ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》的阿妹，現為女子組合Lolly Talk成員之一。近年不時會以團體形式出現在節目、音樂會上。阿妹甜美天真的形象吸引了不少粉絲。

【2】伍珮鈺（Cathy）

Cathy雖是《試當真》校花校草選舉中的落選校花，但她現時作為學生又同時兼職Model的工作，且擁有驕人的身材，令人眼睛離不開她。

【3】陸詩晴（Cissy）

00後文青女神的擔當非她莫屬，Cissy曾參與ViuTV《YOLO的練習曲》令她人氣急升，文青甜美的造型更令她出演不少廣告。

【4】吳伊琳（510）

試當真《校花校草2022》的冠軍得獎者510，甜美傻笑的形象最令人深刻。她亦不時都會參與YouTube頻道「試當真」的拍攝。

【5】林愷鈴（Ashley）

藝人龔慈恩的女兒，作為星二代的Ashley努力做好演員、歌手、Model身兼多職。不但有一副成熟的形象，更有一身窈窕身型。

【6】蘇雅琳（Ivy So）

現為女子組合Collar的Ivy So，在參選《全民造星IV》時經已人氣爆燈。直至現在依然人氣不減，除了參與團體的音樂活動，更不時參演劇集和舞台劇。

【7】區明妙（miumiu）

年紀輕輕就接觸演戲的miumiu，擔任女演員同時亦是Model的她。大部分女裝網店都可以看見她做Model的足跡，更不時參演劇集，相當有觀眾緣。

【8】蛙妹（Candies）

YouTube肥娃的妹妹—娃妹熱愛日本文化，不時會唱日文歌和CosPlay日本動漫角色，更是經常可以在YouTube頻道「mandies kwok肥蛙」觀看她與肥娃的爆笑互動。

【9】鍾柔美（Yumi）

即將18歲的Yumi經已是一名女歌手及演員，早年參與無綫電視歌唱選秀節目《聲夢傳奇》後知名度急升。期後更是吸引了不少表演機會，不時都可以在不同節目上看到她的歌唱表演。

【10】許軼（Day）

同為女子組合Collar成員的Day，以酷美可愛的形象迷倒一眾粉絲。矯小的身型擁有著有趣的靈魂，不時在真人節目上「放笑彈」。