體能之巔2｜參賽者名單出爐《單身即地獄》姜素妍、李長埈入戰團

散發著滿滿荷爾蒙的Netflix體能競技真人秀《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）在去年大受歡迎，第二季終於要來啦！100位擁有壯碩身材及超強體能的男女會經歷重重關卡，最終的贏家可抱走豐厚獎金。早前，節目組公開了參加者的身份，其中就包括不少熟面孔名人，迅速引發熱議。



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《單身即地獄》姜素妍

曾出演第一季《單身即地獄》的姜素妍也來參賽啦！姜素妍曾在JYP娛樂公司當過偶像練習生，目前是拳擊館的老闆。她在《單身即地獄》中就展示了健美好身材，大喇喇的性格也吸引不少粉絲，非常期待她在《體能之巔：百人大挑戰》的表現！

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男團Golden Child成員李長埈

2017年以男團Golden Child出道的李長埈，是首位參加《體能之巔：百人大挑戰》的偶像！李長埈向來以壯碩身材聞名，也曾登上《Men's Health》雜誌封面，大曬腹肌，不曉得他的戰鬥力如何呢？

有綜藝魂的格鬥選手金東炫

經常看韓綜的朋友們應該都對金東炫不陌生吧？金東炫在演藝圈相當活躍，曾出演好幾部電視劇電影，也曾在《Running Man》、《大逃出》、《家師父一體》等韓綜展現搞笑的一面。不過，他其實是一位頗有實力的格鬥選手，更是首位打進MMA世界比賽的韓國選手哦！

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本季的名人參賽者還包括《Moving 超異能族》裡的「北韓再生能力者」朴光宰、曾參加《Street Man Fighter》的舞者Knucks，還有不少網紅、YouTuber等等，當然還有來自不同專業領域的人，像是美國陸軍長官、特工隊員、海警、FBI外交官等等。

節目導演表示，第二季《體能之巔：百人大挑戰》的規模再進一步擴大。與第一季的「羅馬時代」設定不同，第二季會設定在地下礦山世界裡展開鬥爭，關卡設計也全面升級，更刺激，更高難度！節目將在3月19日正式在Netflix上架，搓手期待啦！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】