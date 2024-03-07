12頭身偶像被歌迷包圍　被遊客問「你是誰」曬出千萬粉絲IG嚇窒人

韓國大勢女團IVE上週末赴台舉辦演唱會，2天活動吸引18000名粉絲入場。人氣成員張員瑛行程更是馬不停蹄，5日又飛往巴黎參加時裝週。不過就在張員瑛趕行程的過程中發生一件趣事，一位路人看到她被許多粉絲包圍拍照，就直接詢問張員瑛到底是誰，張員瑛也不覺被冒犯，還直接在對方電腦上輸入自己的Instagram帳號。



一位旅客這天跟張員瑛搭同班飛機前往巴黎，登機前兩人坐在同排位子上，不過這位旅客看到她被許多粉絲包圍拍照，自己卻不認識眼前這位女孩，讓當下這位旅客就好奇詢問張員瑛的真實身分，因此直接詢問張員瑛的名字。

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沒想到張員瑛非常自然地「自報身家」，甚至還在這位旅客的電腦上輸入自己的Instagram帳號。目前張員瑛的Instagram有1164萬名粉絲，或許這位旅客看到後嚇到，也不禁在影片上再度以張員瑛的英文名驚呼：「WONYOUNG??」影片中也能瞥到穿著粉色毛衣的張員瑛。

這段奇遇也立刻在網路上傳開，許多網友都覺得路人相當幸運，「張員瑛自己推廣自己，好可愛」、「我也要裝作不認識張員瑛，然後厚臉皮地問妳是誰」、「張員瑛真的好有趣，而且面對這種狀況也好處之泰然喔」、「就是路人才會有這種好運」。

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