請和我老公結婚吧｜女生們必睇！盤點劇中12大金句教你如何KO渣男

如果給你重生的機會，你會打算怎麼做？最近有部很紅的韓劇，讓不少觀眾直呼大女主劇還是韓國比較在行！《和我老公結婚吧》講述了小白兔女主是如何被渣男欺負，一步步完成自我蛻變，劫後逃生後，手撕渣男渣女的，全程讓人看了直呼過癮！加上新劇上新速度也快，不會讓觀眾久等，週末在家煲劇連看10多集都不成問題！當中出圈的除了女主的人設、穿搭以外，劇裡的台詞也是值得細品。



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1. 跟小孩而不是男人交往，女人就會變得不幸

童話愛情看似美好。可有多少個能等到男孩成為有擔當的成熟男孩，而對方不變心的。女孩的青春就這麼幾年，如果連談戀愛都要特別花心力，倒不如單著的舒服自由。

2. 並不是年紀大了就一定會長大成人。

一個人的成長和年齡無關，和個人經歷與見識有關係。每個人都會收穫年紀增長，而心智上的發展是需要時間累積的。

3. 人一旦無能，就只會對自己懂的地方大作文章。

我們都羡慕六邊型戰士擁有全能技能，可身為普通人的我們只有1至2門專長，因此深耕於我們在行的專業才是在職場。

4. 我要靠我自己，用我自己的力量變得幸福

把自身幸福指望於他人身上是最要不得的事，還是多關注自己的個人發展吧。

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5. 我認為在結婚前，一定要盡量多和對方接觸交往

結婚是一輩子的事，在和對方許定一生前，去多了解對方的朋友圈、家庭背景、對未來的理想等，從中可以知曉對方是否能和自己度過一輩子的對象。

6. 取得勝利的第一步，就是站上墊子，直面對手，這是戰鬥的方法。

想做的事、想見的人、想考的證、想切斷的有毒關係等，別只停留在想的階段。而是要用行動證明，踏出第一步，才能看到成果。

7. 一直以來我都在迎合別人，所以不太了解自己。

迎合別人久了，你將會在半路丟失自己，漸漸地你將成為那最熟悉的陌生人。

8. 我不打算離職了。我是如此受到爸爸疼愛的女兒，我打算努力試試看。

職場遭心事誰沒碰過，人活在世，沒人能不受委屈。不要隨便以辭職作為解決職場問題的方法。

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9. 不要太習慣遷就別人。

尤其是在戀愛關係中，談戀愛是要雙方互相磨合，遷就；而非單方面貢獻及討好，活得太卑微是不會獲得對方尊重的。

10. 不用對我壞的人好，但我會對好人加倍地好。

你的善良應該留給值得欣賞的人，因為這類人也會回贈同等的善意，這樣才會形成一個良好的循環。

11. 路要走到最後才會知道結果。

不踏出第一步是無法看到事情的全貌。一件事能否熬到結果憑的就是堅持及韌性。

12. 我感覺每天都像在坐船，我明明已經踩穩站直了，可是船卻一直晃，我感到不安。我想要安定，我想要站在土地上。

生活充滿了波動和不確定性，就像在海上航行時船的搖擺不定。儘管我們已經嘗試尋找平衡點，但生活是充滿不確定性的。唯有擁抱這些不確定性才能平穩前行！

這部劇從一開播到今天熱度不減，真心建議所有女孩得空刷刷這部劇，杜絕戀愛腦，趕走渣男！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】