鳥山明逝世｜海賊王作者超悲痛　網民淚崩：搵七粒龍珠召喚神龍

日本集英社今日（3月8日）公告一則令不少動漫迷都感到婉惜的訃告，人氣漫畫《龍珠》、《IQ博士》的原作者鳥山明，於3月1日因急性硬腦膜下血腫過身，享年68歲。



日本集英社官方訃告。（官網截圖）

今日（3月8日）日本集英社於少年JUMP在官方網頁發訃告，指人氣漫畫《龍珠》、《IQ博士》的原作者鳥山明，於2024年3月1日因急性硬腦膜下血腫過身，享年68歲。

JUMP SHOP的角色也是由鳥山明親自操刀。(官方圖片)

據官方公布，其葬禮只會安排親人出席。鳥山明不少圈中好友、後輩，如《I"s》作者桂正和、《ONE PIECE》作者尾田榮一郎、《NARUTO狐忍》作者岸本齊史、《勇者鬥惡龍》作者堀井雄二都撰文悼念。

《ONE PIECE海賊王》作者尾田榮一郎指：「一想到再也見不到你，我就感到悲傷，我從小就非常祟拜你，甚至還記得你第一次叫我名字那天、懷念你用『朋友』稱呼我們那天、甚至我們最後一次談話。」、也提及鳥山明「創造了一個大人、小孩都看漫畫、享受漫畫的時代」

點撃看鳥山明不少圈中好友、後輩悼念文：

台灣東立出版社在FB專頁貼出鳥山明老師訃聞中文翻譯版本。（facebook：東立出版社）

網民得悉鳥山明逝世的消息後，亦感到非常震驚，「講到日本漫畫一定諗起龍珠」、「召喚神龍」、「原來咁後生」 、「早排仲話開新一輯龍珠」、「龍珠童年回憶啊」、「去咗見界王」、「龍珠影響全世界，幾代人」、「創作龍珠果陣先20頭」、「日本國寶大師咁就走咗」