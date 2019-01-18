【跨性別】拍電影訴說痛苦經歷　中年變性黃欣琴：女人就是女人

黃欣琴原生性別為男性，心理自認為女性。守住秘密大半生，她終於在56歲時變性。 大半生後，她慶幸終於能面對自己，並致力作出教育工作，於2013年成立世界公民協會香港分會，服務跨性別人士，現時會員超過300人。近日，由她監製的電影《女人就是女人》亦正式上映。電影結合了十多位跨性別人士經歷，她期望「自己故事自己說」，讓社會更能理解她們的生存處境。

在黃欣琴出生的那個年代，她表示社會少有討論跨性別，因此她一直以為自己是「變態」，而不知有「跨性別」的概念。她自小已不喜歡自己的男性特徵，更會虐待性器官，亦喜歡女性的玩具和衣服。師長、同學和家人見她不合群和存有女性傾向，不時作出糾正和流露歧視眼光，令黃欣琴一直遠離人群，覺得自己不屬於社會，「一直覺得自己是個很變態的人，所以這秘密要一直收藏，不可被人知道。」

長大後，她順應母親及社會期望，透過婚姻介紹所結識前伴侶，結婚生子。後來，她在56歲時決定做自回己，下場為妻離子散，回想多年來的難言之隱，她說：「我不知怎說，但到了現在，很多人回看這事 ，都覺得我是不對的。」

黃欣琴一直不敢訴說心事，如今做回自己，她有更多心聲想發表，於是與一班女性合作製作電影《女人就是女人》，以十多位跨性別人士的生存狀態作為藍本，期望「自己故事自己說」，把她們的經歷和感受告訴大眾，讓大家更能理解她們的處境。她希望引來社會反思，「若你身為父母 ，有跨性別兒女，是否要如此反對兒女做回自己呢？為何社會會令跨性別人士很怕以前的身分被人知道，而要將身分收藏呢？到底是刻意說謊、還是被迫，由社會造成？」

黃欣琴說：「好多人都覺得我們不是女人，即使做了手術，始於是男人，思想是男人，做完手術沒有生殖能力。所以我們想說，女人不該分級，總之女人就是女人。」她指出，社會上的歧視揮之不去，因此「我們要有很高的心理質素，對不開心的事要處於泰然。我們都會很努力，改變社會人士對我們的觀感。」

（圖片來源：《女人就是女人》facebook專頁。）

《女人就是女人》 簡介：本片將真實的跨性別故事，結合到《女人就是女人》片中兩位跨性別主角當中，呈現於觀眾眼前。 *18/1/2019 (五 Fri)｜7:45pm 奧海城 Sky 第3院 Sky Cinema House 3, Olympian City

*19/1/2019 (六 Sat)｜5:30pm 奧海城 Sky 第3院 Sky Cinema House 3, Olympian City

*20/1/2019 (日 Sun)｜4:00pm 香港藝術中心古天樂電影院 Louis Koo Cinema, Hong Kong Arts Centre *設映後談問答 Post-screening Q&A

（圖片來源：《女人就是女人facebook專頁》。）

婦女基金會

https://heart.hk01.com/zh/project/10078

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持婦女基金會 ，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10078

註：「婦女基金會」為電影 《女人就是女人》的其中一個贊助機構。