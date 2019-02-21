【Change Maker】青年創業打破迷思 開一間賣過期食物的超市

在鼓吹不斷消費的主流文化下，21歲的Terence和一班同學創立GreenPrice綠惜超市，拯救並售賣過了「最佳食用日期」（Best Before）但還能安全食用的產品。 不少商人情願把貨品棄置堆填區也不願負上風險，Terence 開初向供應商收購貨品時，連連摸門釘。從被人誤解，到今天開了實體店，固定向200多間供應商取貨，他們賺錢之餘，負起了一份社會責任。

做生意不一定只講錢

香港有兩個食用標籤，最佳食用日期（best before）和此日期前食用（used by），前者包括零食、罐頭、小食等，後者則是極易腐壞的新鮮食品。根據食物安全中心指引表示，「標示"此日期前最佳"的食物，過期後雖然食物質素可能不如前，但食用仍可接受」，在香港售賣此類產品亦屬合法行為。2014年，地球之友曾發表報告，指檢測的81款包裝完好、未開封及保存妥當但已過「最佳食用日期」數個月至7年的產品，當中化驗出的總含菌量仍然附合食安中心的衞生準則。

即使歐洲如英國、丹麥和德國都盛行售賣過了「最佳食用日期」產品，但香港沒人夠膽推廣這個概念，如是GreenPrice做了第一人。成員默默帶着對抗生產過剩的意識，抵住被罵成賣「次貨」、「黑心食物」的壓力，步步推廣「食得唔好嘥」，打破最刻板的印象。Terence 說：「做生意不是說很單純地賺錢，是要在賺錢之餘，為社會帶來價值。這個價值不一定是錢，可以是其他方面。我很希望、也很深信，一套商業模式，是可以更加持續性地解決社會問題。」