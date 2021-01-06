在古洞的村落，推開一道鐵閘，是一所又一所細小的房子。鐵皮屋下，林伯彎着腰，用按摩器替太太按摩雙腿。「佢日瞓夜瞓，唔肯做運動。街坊話呢個按摩器好，令佢血氣運行。」林伯伯提起太太不運動就氣結了。雖然那是一個仿冒的按摩器，150元卻是林伯伯拾荒一周才能賺取的金錢。「點會肉痛啫？飲少幾餐茶囉！」

因領取長者津貼 不符合殘疾照顧者資助計劃

林太確診患上栢金遜症，林伯堅持自己來照顧太太，因此他沒有再拾荒。數年前他申請長者津貼，便靠津貼支撐生活。政府推出殘疾人士照顧者試驗計劃，原以為是一道曙光。然而，林伯伯卻因為已領取長者津貼，不符合申請照顧者津貼的資格。現在，基督教香港信義會靈合長者健康中心讓林伯林太每周在農場做輕省的工作，讓拾荒長者賺取收入同時，能連結社區。

每逢周一，林伯便用輪椅推着林太，步行40分鐘到粉嶺的農場做兼職。看到農地，拿起鋤頭，林伯伯想起鄉下的農地，心情便開朗起來，像動物園裏的動物回到原野一般。

「從拾荒到拾方-長者支援計劃」旨在讓拾荒長者轉化生活，減輕拾荒長者的經濟壓力及勞動力。同時讓他們能原區工作，連結社區，發揮長者能力。

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香港好，內地也好，有兩餐飯吃便是好

林伯伯的父母大約1949年來香港生活，爺爺說他當年年紀尚小，長大後才來香港。林伯伯笑言：「我來香港的時候，已經70歲。」林伯伯大概大概十年前，以「超齡子女」申請來港照顧年近百歲的父母，有空餘的時間去找苦力的工作，「人家說你應該要退休了。」林伯伯說。找不著工作，唯有拾荒。「當年一個人來到香港，覺得沒有去路，又想起內地的家人，流出淚來。」數年前林伯再申請林太來港一起生活。

所以，他沒有想過要再分開，把太太送往院舍。雖然牽着太太的手，時間都變得很慢，但慢慢地走，仿佛走了更遠的路。

護老者試驗計劃旨在為低收入、照顧殘疾的護老者提供補助開支。照顧者需於每月提供不少於80小時的照顧時數。然而，若領取綜援或長者生活津貼，不符合申請資格。不同社會保障各有功能，政府應視照顧者為無償的勞動者。

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