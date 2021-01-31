疫情下上水變死城　拾荒者2天賺29元已感幸運：但唔夠錢買飯盒

撰文： 陳芷慧 最後更新日期： 2021-02-01 00:15

拾荒的荒，在我們看來應是荒誕的意思；《拾荒記》就是記下一天香港社會荒誕的日常。

69歲的黃姐視紙皮如命。遇上一個紙皮箱，她會從心底裏興奮：「嘩，正啊！」她會讚美一個堅固又乾淨的紙盒。然後一位途人經過，在紙箱吐上綠色的痰！然後她會裁去一小方寸的紙皮，剩下的仍會用來賣錢！疫情下每一個紙皮箱得來不易，收入減半。但從執紙皮到賣錢的過程，卻是驚濤駭浪！例如黃姐上月兩度被偷去手推車，幸得教會借她手推車，「如果唔係，執紙皮都買唔返一架車仔！」

採訪當日，黃姐說那是幸運一天，因有店舖裝修收到一大袋紙皮箱。她本來滿心歡喜說：「以平日這車的數量，應該有40元的。」賣了紙皮，離開回收店舖，打開手中信封一看，看了看數目，說了一句：「八婆！有冇搞錯！」工作兩天，賺到的錢買不到快餐店的飯盒，「對面嗰間飯店啲飯平啲，都買到嘅，係唔好食，但冇乜所謂！」

看着黃姐的背影，想起政府97年訂下讓長者「老有所養，老有所依」為重要政策目標。21年後的2018年政策介入後，貧窮長者仍有34萬。然而，長者勞動人口卻由2007年約4萬上升至2019年16萬。

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