UA結業｜院線欠培訓　視障戲迷失落：職員誤當口述影像是3D電影

撰文： 陳芷慧 最後更新日期： 2021-03-31 14:45

口述影像自2011年傳入香港，10年間直至現在我們仍停留在視障人士看戲權利的討論層面，好不容易爬了幾格子，卻遇上疫情UA結業，提供口述影像電影的影院餘下三間。視障人士Cicelia說：「我真的很失落。往後我到哪兒去看戲呢？」事實是，視障人士睇戲難，並不只在影院的多寡。

事實是，願意配合提供口述影像的港產片不多，如早前上映的《拆彈專家2》，動作片其實最需要口述影像的輔助卻偏偏沒有。即使那齣電影有口述影像版本，亦找到有時間合適的場次，然後到了商場又是另一難關。現時很多商場都沒設引路徑，不少視障戲迷為了可獨自去看戲，花時間練習一條路線。而很多商場內的戲院處於偏僻的位置，視障人士「可望而不可即」，九龍灣Megabox內戲院正是視障人士「公認」最難達至的戲院。即使幸運地進到影院，「也試過進場後，才知口述影像的耳機全被借去了。」所以，她說：「如果沒有決心去看一場戲，在過程中很容易會放棄。」Cicelia說。

Cicelia說，很多人不明白電影對視障人士的意義，為何眼睛明明看不見，卻偏偏要去「看」電影。「例如小說中形容含情脈脈，我都很想知道含情脈脈是怎樣的眼神，一個男人深情地看着對方的眼神又是怎樣？」Cicelia說出心中的渴望。電影無法讓她看見，但電影的氛圍能帶領她的想像填補空白。