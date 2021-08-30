28歲自閉症跆拳道教練 　不敢有奧運夢：只想成為受歡迎的人

28歲的Calvin Sir, 7歲才開始牙牙學語。縱然他語速比常人慢，用詞有錯，但今天的他能夠在鏡頭面前，面對陌生的記者，真誠地分享自己成長的經歷，任誰也不能輕看他這份勇氣和努力。當記者問他：「你有冇諗過參加奧運？」他搖頭說不，不是能力的緣故，而是「參加奧運，要有好的品行。」師傅滿Sir（天盛道場創辦人之一）說：「你其實是很善良的人。」

因為語意不清，自閉症患者在被誤解中成長。對Calvin而言，奧運的夢想遙遠，改善人際關係、「成為受歡迎的人」反而是更實際、更純真的夢。「看似簡單，但其實好複雜。」Calvin說。所以，他喜歡跆拳道，一個能用肢體語言溝通的世界。

滿Sir說：「他說了自己很多不足，但其實只是社會強加給他的壓力。」滿Sir和拍擋余振豪2007年辦SEN跆拳道班，2013年創立天盛道場，希望道場像一個家，行俠丈義，讓SEN孩子有學習跆拳道的機會。亦因為修讀特殊教育，直至去年才確診自己是過度活躍症患者。「從小到大不被理解，被責怪。嗰一刻，我終於釋懷。」滿Sir說。「很多小朋友想學跆拳道，都被教練趕走，我只係想大眾明白，他們都可以，只是慢一點。」天盛道場亦剛獲頒維多利亞青年商會「SDG企業大獎」。

SEN在他身上，沒有成為詛咒，卻是滿滿的祝福。

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