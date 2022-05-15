捐骨髓救患癌8歲囝囝　基層父求針藥為子續命：寧願病嘅係我

8歲神經母細胞腫瘤患者 - 陳昱錕

我長大後希望成為醫生，因為能幫到更多有需要的人。 8歲神經母細胞腫瘤患者 - 陳昱錕

5歲確診癌症第四期 一年後奇蹟康復

現年八歲的陳昱錕，三年半前，確診患上第四期神經母細胞腫瘤。除了持續腹痛、上吐下瀉、呼吸困難等症狀外，伴隨昱錕成長的，只餘下長期化療、電療、開胸手術和自換骨髓帶來的後遺。

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面對頑疾，保持樂觀從來不是選擇，而是活下去的唯一路徑。「發病時，全身如被針刺。」持續痛症，對於成年人來說已是吃不消，何況是五歲的男孩。治療緣故，醫生更在昱錕胸口上開了造口，插上喉管，以方便注射藥物。為了減低造口的感染風險，五歲孩子只能留在家中。往返醫院的路程，成為昱錕每天最為享受的時光。

幸得社會賢達和市民捐助，當時昱錕成為免疫治療的受捐助者。經歷接近一年的治療過程，昱錕奇蹟康復，更立志長大後成為醫生，幫助有需要的人。

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不幸復發 昱錕：希望長大成為醫生

戰勝癌魔，昱錕順利入讀小學，過着一般孩子的生活。平凡過活，成為陳爸爸和一家四口最大的祝福。好景不常，2021年，昱錕不幸復發。再度確診，癌細胞經已擴散至骨、淋巴及肝臟等多個重要器官。8歲男孩的身體，再次承受着化療、放射治療所帶來的痛楚。任心臟再強大，治療帶來的創傷，令醫生擔心昱錕的身體出現抗藥性。

父捐骨髓 昱錕存活率餘一成

「上帝把他醫好，為何又要讓他復發？」質問上天的同時，陳爸爸決定捐出骨髓，為昱錕進行移植手術。但醫生表示，只進行骨髓移植手術，孩子的存活率只餘下一成；但假如配合免疫治療，存活率則能提升至五至六成。

作為裝修工人的陳爸爸坦言，免疫治療需要自費，並涉及多種藥物名冊上以外的藥物，總開支高達二百七十六萬。愛子心切，陳爸爸盼得有心人支持，以支付龐大的醫療費用。「只希望昱錕能再次穿上校服，讀書上學，成為一個有用的人。」

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兒童殺手：神經母細胞腫瘤

神經母細胞瘤是罕見的兒童癌病，患病率僅為7000分之一，發病年齡多為5歲以下。腫瘤生長速度迅速，在早期經已擴散。由於患者腹部有腫塊，因而引起持續腹痛、嘔吐及便秘等病徵；如腫塊壓迫大靜脈，可能引致面頸腫脹。

患者需先接受藥物治療，利用抗癌藥將細胞破壞以縮小腫瘤的體積後，再透過外科手術將腫瘤切除。現時，手術後所需的免疫治療藥物，並不包含在政府藥物名冊上，所需費用之龐大，為患者及家屬帶來巨大壓力。

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