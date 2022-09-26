【暴風下的戰役】疫下拳賽延期逾本年　賽前再遇颭風不減拳王鬥志

朱敬聰，泰拳運動員。

就如張家輝所說，你所有事情都做得不好，你唯一能做好的事情，你是否應該做得更好？ WBC香港 60Kg 金腰帶拳王 - 朱敬聰

朱敬聰，香港泰拳運動員。18歲的時候，阿聰開始接觸泰拳，但由於當時的工作關係，阿聰需要經常加班，亦一度放棄泰拳訓練。機緣巧合下，朱敬聰加入了又號「坤青」的徐家傑拳館，並拜入其門下。在徐的指導下，阿聰開始投入泰拳運動，並參加不同賽事，更有機會到泰國接受訓練。



為了在賽事中取得好成績，阿聰放棄了銷售工作， 成為兼職倉務員，以爭取更多時間進行練習。阿聰笑言：「做貨倉要搬搬抬抬，返工當健身，鍛鍊體能。」早上工作，晚上練拳，是香港大部份全職泰拳運動員的生活寫照，亦是阿聰的生活日常。

徐家傑在比賽前為朱敬聰帶上蒙空。

金腰帶的鍊成

為了投放更多時間在泰拳上，阿聰曾一度成為健身中心的泰拳教練。但由於健身中心的人事糾紛，加上練習與「跑數」之間的拉扯，他陷入低潮。理想與現實，朱敬聰更一度質疑自己是否適合泰拳運動員的生活。幸得徐家傑師傅的提醒和提攜，阿聰後來得到出國比賽的機會，一躍成為金腰帶拳王。他坦言，假如從未經歷低谷，便不能成就今天的自己。

朱敬聰戰績：

2015年香港泰拳理事會 香港泰拳冠軍爭奪戰男子B組57KG - 冠軍



2016年香港拳擊總會UFF終極激鬥60KG 深圳 - 冠軍金腰帶



2018年曼谷世界武術節業餘泰拳錦標賽60KG - 金牌



2018年WBC EWD南中國區60KG - 冠軍金腰帶



是遺憾，也是動力

朱敬聰分享，小時後由於父母離異，在缺乏父母的鼓勵下，導致其性格變得得過且過。「泰拳令我明白，不論在生活上還是擂台上，好成績和生活，都要靠自己爭取。」泰拳所帶來的成就感，重燃了朱敬聰對生活的鬥志。他希望在擂台上的表現，能得到家人的關注和肯定。雖然家人之間關心的說話未必能宣之於口，但阿聰知道，家人一直支持他的選擇。

暴風下的戰役

為了推廣泰拳運動及文化，香港WBC於去年十一月開始籌備「金腰帶拳王大賽」，但由於疫情關係，賽事一拖再拖。直至今年七月，在風暴「暹芭」襲港的日子下，賽事順利舉行，朱敬聰再次踏上擂台，挑戰WBC 60公斤級名銜戰…

+ 11

發展停滯不前 飛躍道運動員盼政府增資源：即使公園練習也被驅趕

曾經歷零收入以吞拿魚充飢 陳杰盼以音樂治愈香港：香港係我屋企