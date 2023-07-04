抑鬱症患者自白｜為母親放棄自殺念頭　做義工轉念原諒父親

聽到別人說不開心，可能你會安慰說「睇開啲啦」，但如果從小就受原生家庭影響，日復日累積負面情緒，要看開甚至離開都不是易事。Michael的爸爸是一個精神病患者，在不懂得求助和治療的情況下，病況日差，曾遷怒於他和媽媽，甚或粗暴對待。低落的情緒及生活壓力一直纏繞著Michael，他最終於29歲時爆煲並萌生自殺念頭，幸好驚醒而立即尋求醫生幫助，因而確診患上抑鬱症。這個看似絕望的人生故事，結局卻大反轉！Michael最後選擇寛恕父親所作，更照顧到其終老，他在生活及心態上究竟經歷了什麼？抑鬱症如何影響他？為什麼要強調精神病去污名化好重要？以下他都會一一剖白。



「自小在風暴中成長，獨力支撐媽媽維護家庭」

現年已40多歲的Michael，雖然在兄弟中排行最小，卻背上照顧家人的角色。「爸爸早年行船，一次嚴重意外後被公司解僱，自此他雖然在家居住，但家中重擔由媽媽負起。知道爸爸一直有思覺失調，但在沒有藥物治療下，經常粗暴對待我和媽媽，而『家醜不得外傳』是我媽的觀念，所以一直沒有向外求助。」直到Michael 17歲那年，因爸爸有天再次粗暴對待家人而最終需要報警。

「徘徊自殺邊緣時突然驚醒，立即向精神科求助，接受抑鬱症治療。」

當天之後，Michael的父親把家中一切破壞，提走銀行內的儲蓄，離家出走，「我由17至29歲期間，雖受著父親的影響而覺得自己需要求助，但仍因家醜不出外傳，一直忍耐著不看醫生，可是這卻影響到我的日常生活及事業，29歲時我從事設計師，工作與生活都不如意，開始萌生自殺念頭，有天更走到海邊決定結束生命，幸好我及時行記起媽媽依然需要我照顧，所以隔天就立即到醫院求診，經精神科醫生評估為抑鬱症。」Michael指當時他需要服用劑量較高的精神科藥物，有幾年我都昏昏沉沉在家中休息。後來兄長結婚，父親回港出席婚宴，「那時爸爸已經變成長期病患者，後來更因跌碎盤骨，需於護老院長期臥床，我與媽媽隔日就到院裡照顧他。」自己受病情影響，加上要照顧一位曾傷害自己的人，Michael當時每日都好灰心。

「成為長者義工助我更了解上一代的難處，視父親為服務對象開始解開心中憤恨。」

漫長的復元路，一切從認識自己開始。Michael一次在醫院遇上轉介他到利民會的社工，利民會是一間為復元人士﹑家屬/照顧者﹑及社區提供全面精神健康服務的機構。在這裡Michael可以與其他復元人士互相扶持，「抑鬱症令我不想見自己的朋友，他們未必了解你的情況，反而與其他復元人士傾訴幫助好大，不會再感覺只有自己一個。後來我更成為了長者義工長達7年，因為一路走來，我都得到不同人的幫助，所以我都想用自己的能力去幫助別人，之後更令我明白助人等於助己的道理，因為做義工過程中令我了解到即使我需要終生治療，但是我依然有能力幫助別人。」長者義工的工作需要探訪及陪診等，接觸更多長者令Michael明白到生活上有困難的人不少，「我明白到上一代害怕面對不同疾病，他們多數都不懂處理，『精神病去污名化』是近年大眾才開始討論的事，父親那代縱使有病都會害怕治療，怕被標籤，所以在照顧父親時我嘗試抽身以外人身份當他為其中一個服務對象，用了3、4年調節心態，再沒有憤怒的心情。」

Michael指勇敢走出來分享自己的故事是因為他是一個精神病患者，亦同樣是一個照顧者，需要照顧患病的爸媽，相信經歷可鼓勵到更多同路人。

「寬恕，不是放過別人，而是療癒自己。」

相信大家都好奇，Michael真的可以徹底原諒父親，是「聖人」嗎？「其實未能原諒他時，照顧他的過程中我心情都好痛苦。有一次農曆新年，為了令母親高興決定帶他回家過年，由安老院推著輪椅走長長的路返回家，為他梳洗儀容後，我第一次看到他展露笑容，驚覺父親一世人都可能活在愁緒中。我當下所有惱怒都抹走，嘗試與他重新溝通，建立關係，自此之後他在護老院看到我都好高興。」Michael指寬恕別人，等同釋放自己身上的苦澀負擔，自己的生活亦過得更好。

Michael指大眾可能以為服藥是唯一治療精神病的方法，但其實復元人士在復元的過程中，除了服藥，他們亦需要進行對身心有益的活動和接受輔導。其實每個復元人士的經歷都是獨特的，希望社會可以多點體諒和關心，支持他們在起伏中成長。

「精神病只是其中一個疾病，如果大眾多點了解及體諒，不少家庭都受惠。」

Michael現為利民社區網的幹事，除了與復元人士互助，更會到不同學校舉辦講座，希望更多人了解精神病，明白復元人士同普通人一樣，減少不必要的誤會。「我的故事亦源於父母對精神病的恐懼及歧視，得不到適當的治療，令原生家庭產生問題。知道香港的新一代依然有不少人以為精神病就是『痴線』，會有暴力傾向等，但如果大眾都可以將心比己，代入大家的處境，知道精神病只是一個疾病，只要積極尋求幫助及進行治療，是有機會可以康復，相信社會不愉快的事情都會減少，情況就好像面對著心臟病病人，相信大家都只會給予關懷，不會歧視他。而且大多數的精神病者，最影響的都是自己，以我為例，我長期吃藥下就引致記憶力較差，但對著新認識的朋友、同事，我都會事先告之他們我的情況，因為希望減少不必要的誤會。」Michael最後提到知道香港社會上越來越多人經歷情緒問題，他鼓勵大家及早正視問題，接受治療，才可以減少患病的機會。

更多精神病復元人士的資訊，可到利民會網站了解更多！

（資料及相片由客戶提供）