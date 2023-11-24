求學期患抑鬱症曾自殺 過來人親身剖白：身邊人的愛可助戰勝病魔

青春是一個充滿活力展望未來，感受生命美好的階段，然而香港青少年求學時受情緒困擾的新聞時有發生。早前衛生署委託港大團隊的一個調查中，隨機訪問3,340名15至24歲青年，結果發現，16.6%受訪者過去一年內曾出現抑鬱、焦慮、躁鬱等任何一種精神疾病病徵，當中更以抑鬱症最為普遍。今次主角秀蘭，在中學時期就患上抑鬱症，更曾嘗試自殺，但今日的她已十年沒有復發，更於利民會擔任朋輩支援員，希望陪伴其他同路人一起走過低谷，她將娓娓道來究竟當初是如何「戰勝」各種問題，利民會臨床心理學家江偉賢博士(Nelson)亦會為大家解構一下面對青少年的情緒問題該如何應對！

攝影：黃寶瑩



「公開試令我產生了前所未有的焦慮。」

被視為「決定人生前途」的公開試，一直是不少學生壓力的主要來源，秀蘭回憶自己的情緒一開始亦是受公開試影響，「公開試讓我產生了前所未有的焦慮，因為我想維持中四的好成績，經常通宵達旦溫習，睡眠不足導致精神不能集中，當時我依靠基督信仰及祈禱支撐過去，但到中七再次面對公開試，我的不安就繼續加深，持續提不起勁，更影響了我的學業。父母及同學留意到我有情緒問題，提出叫我見社工及醫生。」幸得家長及同學的關注，秀蘭確診抑鬱症，在藥物幫助下令她重拾上課的動力，更確定了日後在大學修讀藝術系的方向及燃點起溫習英文的興趣。

秀蘭指公開試的壓力令她持續不安焦慮，感受不到何謂開心，幸得母親留意到她的問題帶她看醫生。

「大難不死，父母、老師及同學的反應令我了解到不能放棄。」

秀蘭的病情好轉，醫生在她升讀大學一年級後決定讓她停藥，但跟好多復元人士一樣，抑鬱症又再因壓力問題而復發，這一次秀蘭向身邊的朋友傾訴，「當時不自覺地想法越來越負面，世界好像變成灰色，所有事都想得最差。不過想否定自己患病，令我抗拒了再看醫生。」抑鬱症惡化時情緒低落，也會有情緒變得很高漲的時候，會不停購物，不經思索獨自去酒店住等行為，還出現思覺失調的病徵。秀蘭也曾走上自殺的路，幸運地只與死亡擦身而過，在醫院的日子令她感受到自己不能再令家人、朋友傷心。當時看見父母的傷心、同學們畫上的心意卡以及聖經科老師的關心及陪伴，令秀蘭醒悟不能令他們失望。

但復元路上沒有想像中一帆風順，秀蘭當時因為擁有「食藥好返，就沒有病」的心態，在當時踏入社會工作的她又再次停藥。可是秀蘭遇上病情復發，擔任教畫老師的她，情緒激動時無論上司以至學生都曾成為她憤怒的指罵對象，之後更一度入院，然而在醫院期間她反思多年來支持她的人，一直沒有放棄自己，「依靠信仰及他人的力量，變成我內心的動力，堅定地走下去。」

除信仰的幫助外，同行者十分重要，將內心堵塞的情緒開放給朋友。閒時到戶外寫生也可令她專注及放鬆心情，釋放壓力，平衡心靈。這次秀蘭在其努力下，已經成功十年沒有病發，更在利民會擔任朋輩支援員，將過往經歷幫助受情緒困擾的人，成為同路人的力量。

成為朋輩支援員，秀蘭以自身的經驗去陪伴其他同路人，肯定他們在復元路上的努力。

青少年抑鬱難察覺 家長應少說教、少批判、多了解

青少年要面對身體的變化、學業以及家長期望等的壓力，很容易產生焦慮及高度自我要求等，利民會臨床心理學家江偉賢博士(Nelson)指：「青少年與成人的情緒問題，最大的分別在於青少年的前額葉皮質依然在發育當中，在控制衝動、調適情緒方面更具挑戰，另外就如秀蘭的個案一樣，青少年未必有合適的對象可以安心地分享內心世界。同時，家長、朋友以至老師都有機會看輕這些情緒問題，令青少年進一步患上抑鬱症。」

Nelson補充情緒低落與抑鬱症不同之處在於其「持續性」，若然青少年長期處於情緒低落沒有改善就有機會需要尋求專業人士協助。對於家長關心子女情緒的方式，Nelson表示：「家長可以多聆聽，多了解子女的想法、感受，令子女感受到父母願意去明白並接受、包容他們的感覺與想法，少一些批判及說教，例如子女因為遺失了一支筆而情緒低落，家長第一反應可能是『咁小事就唔開心？』，然後就會擔心子女承載壓力的能力，於是就會開始說教。但其實可能當父母了解背後的原因後，才會知道那支筆是子女一個已移民的朋友贈送；難過的不是失去一支筆，而是象徵著友誼的別離。其實不止父母子女之間的溝通，人與人之間本來就應該少一點情緒上的批判，多一點了解，只是青少年更需要在父母的包容下，才能慢慢學習調適情緒。」

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資料來源：https://www.hkyes.hku.hk/featured-project

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