曾志偉力撐Loong 9有熱度　回應被阮民安取笑︰又唔講點提拔佢

由曾志偉、陳家樂、周家怡、恬妞主演的香港溫情喜劇《出租家人》，今日（14日）聯同福幼基金會舉行慈善放映，由福幼主席曾志偉攜同導演劉偉恒、恬妞、周家怡、車婉婉等等演員一同出席。放映會前，曾志偉與恬妞接受傳媒訪問，分享二人事隔三十多年再合作的點滴之餘，更回應最近爆紅的亞洲超星團組合「Loong 9」改名熱話。

曾志偉攜同恬妞、周家怡、導演劉偉恒及車婉婉等《出租家人》演員，一同出席慈善首映，更有方力申及黎諾懿到場支持。（梁碧玲 攝）

主演《出租家人》的曾志偉與恬妞，在慈善放映前接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

近日曾志偉為亞洲超星團新組合取名「Loong 9」，在網絡造成熱話，更被不少網民抽水！曾志偉受訪時回應效果正如自己預期：「我諗都係因為個熱度，自從選咗佢哋出嚟、改咗咁嘅名，呢個就係一個效應囉！開頭都好多人話，有冇搞錯改個咁嘅名？有冇問題？我話冇問題呀，而家咁多人講緊、炒到咁熱度高到不得了！」

曾志偉表示Loong 9組合名稱成為熱話，實證效果冇問題！（梁碧玲 攝）

至於Loong 9被不少網民抽水，曾志偉表示未因此感到壓力：「冇壓力！大家慢慢放長雙眼睇，你就知呢個名係好事！」亦豪言表示：「只要班人會紅，個名就係好！佢唔紅就會話佢改錯名！」曾志偉更舉成龍的經典戲名為例：「《A計劃》成龍點解要改個咁嘅名，改住先㗎咋！咁而家個個都知叫《A計劃》囉！其實好多名都唔知點嚟，但結果咪家傳戶曉！」再續指：「《警察故事》咁，講警察嘅一個故事，咁改得好唔好呢？改嗰時話『你冇名喇？改叫警察故事？』仲有第一集、第二三集！」

《A計劃》是成龍著名系列之一。（《A計劃》電影劇照）

《警察故事》更是成龍最為長青的電影系列。（《警察故事》電影劇照）

曾志偉與譚詠麟旗下的Stareast曾推出組合E-kids，前成員阮民安日前發文指有另一隊名A4，由曾志偉所改、所以對Loong 9並不感意外。曾志偉表示對舊事沒有印象：「呢啲梗係唔記得啦，邊記得咁多嘢！」續指：「一路都提攜啲後生嘅，其實名嘅嘢改出嚟都係兩樣，改出嚟開玩笑嘅又有、真係改嘅又有。但係我改過咁多個名，點知邊個打邊個呀！」至於會否不滿阮民安重提舊事，志偉笑言：「呢啲事都嬲點做人呀？佢又唔講我哋點提拔佢，剩係講呢啲事，我覺得好奇怪！不過冇所謂啦，我哋喺呢行帶過唔少後生仔出嚟，呢啲好少事。」

由阮民安（Tommy）、林詠倫（Alan）和郁禮賢（Tim）組成的E-kids，前成員阮民安日前表示曾有另一隊名A4。（網上圖片）

曾志偉：恬妞話『攞跑』

曾志偉與恬妞事隔三十多年再合作，拍攝溫情的《出租家人》，情節連作為演員的恬妞亦深受感動：「我自己喊到，我都唔知自己係咪（套戲）做演員嚟，喊到究竟係咪我自己拍㗎？喊成咁，但係真係忍唔到！」恬妞亦續指：「我哋呢套《出租家人》真係唔係喜劇嚟㗎！不過係好歡樂，會喊到不知你自己喺邊到！」曾志偉則大開玩笑表示：「我見到佢喊成咁，我自己都唔敢喊，要不停攞紙畀佢！」

恬妞表示自己重看《出租家人》時不停大喊，曾志偉則表示為了攞紙巾畀恬妞於是忍住唔喊。（梁碧玲 攝）

恬妞近日留港為《出租家人》宣傳，接連出席謝票場與觀眾見面，曾志偉突然開玩笑指：「恬妞話『攞跑』喎！攞住個手袋跑！（你會唔會裸跑？）我驚嚇走啲觀眾咋！為咗我唔好裸跑，我驚佢哋唔嚟！」表示電影為觀眾帶來正能量，提醒大家要珍惜愛錫家人。談到拉近與家人關係，曾志偉女兒曾寶儀長居台灣，曾志偉表示拍攝《出租家人》時已經想起女兒：「唔駛等到睇，拍緊嗰時已經有！所以我今年過年咪返咗去陪佢哋囉！」

曾志偉笑指恬妞會為《出租家人》裸跑，原來係「攞住手袋跑」，嚇大家一跳！（梁碧玲 攝）

至於來日觀眾能否在《出租家人》謝票見到罕有在香港的恬妞，曾志偉笑指：「恬妞日日去謝票，謝到個人都謝喇！佢話謝到5000萬先走喎！」恬妞亦笑言：「真係㗎！頭先有人問我幾時走。走？我唔想走呀！呢套戲要到5000萬！我要謝到5000萬！」