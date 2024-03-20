周處除三害｜資深監製錢小蕙證創作源頭　錢人豪反駁故事再早四年

香港導演黃精甫於台灣拍攝的電影《周處除三害》，由阮經天、王淨、袁富華及陳以文主演，電影在台灣上映期間，已鬧出抄襲風波，據稱為原著故事創作者的台灣導演錢人豪一直就事件狙擊，到電影在內地上畫錄得5億人民幣票房後，事件又再次被重提。而今晚（20/3），香港資深電影監製錢小蕙（Amy Chin）在個人Facebook帳戶上，撰文講述整件事的來龍去脈，力據黃精甫並無抄襲。

《周處除三害》在內地大收5億人民幣。（《周處除三害》劇照）

錢人豪告《周處除三害》抄襲假扣押766萬 電影公司︰法院遭誤導

Amy Chin貼文以一句︰「以下是我所知道有關《周處除三害》的創作始末」作引子，然後徐徐地講出「周處」這個電影故事的源起。而這個故事的創始者為資深編劇陳慶嘉，文中提到1997年開拍電影《熱血最強》時，已聽到陳慶嘉說他與陳嘉上想改周處的故事，「加了醫生說謊告訴周處患了絕症勸他自首的細節。當時我把此事告訴了劉國昌，他很喜歡。」

錢小蕙是資深監製，近年監製作有《死屍死時四十四》。（AmyChin@facebook）

當時劉國昌曾開始著手創作「周處」這個故事，「可惜，之後劉導演未有將周處寫成劇本，我還記得過了幾年之後，他再次提出改編，我也再次替他問陳慶嘉。他和陳嘉上也大方同意。」到2000年，Amy Chin與陳慶嘉組成尚品電影公司，並在那時認識在中國星宣傳部工作的黃精甫，關鍵人物正式出現。

Amy Chin文中提及故事原創人中有陳慶嘉。（資料相片）

據Amy Chin講，到2010/2011期間，聽陳慶嘉說，黃精甫跟他說想改編，而她在文中便引述陳慶嘉的說法︰「關於通緝犯與醫生的setup，是2011年左右，陳嘉上某次回港與我踫面，提起黃精甫告訴他想拍周處除三害，我隨即想出醫生告訴周處患上絕症，得三個月到半年命，周處去警局自首，坐在自己懸紅照片下面，無人認得，見自己排第三，決定去解決頭兩名通緝犯。」這正正就是現在電影《周處除三害》的雛型，而整個創作框架亦得到陳嘉上的同意。

電影在Neflix點播都高。（《周處除三害》海報）

Amy Chin續說︰「因為疫情，我一直不知道黃精甫在台灣拍的電影就是周處，直到2022年某個晚上，我們到陳慶嘉公司與他視像通話，黃精甫告訴陳慶嘉他在電影片尾鳴謝了他和陳嘉上。所以，當我得悉錢人豪導演說黃精甫抄襲了他的劇本時，我簡直難以置信，我絕對相信我比誰都清楚此故事的創作源頭。」

錢人豪（左一）亦不斷在台灣開拍電影。（錢人豪facebook）

隨後錢人豪有貼文留言︰「您好，眾所週知Gordon（陳嘉上）導演是我師父，提及師傅是我最不願意的事情。」並再次提及與黃精甫在2006年左右認識，那一晚在電影公司還有很多年輕導演在，「我當眾說了關於台灣通緝犯《無法無天》這個故事並且在我的最初一個電影地下秩序中已經有提及幫派大佬自首的情節。」《無法無天》就是指黃精甫抄襲的原創故事。這是比黃精甫向陳慶嘉在2010年間提出改編其關於「周處」的故事，還要早四年。