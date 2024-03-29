李琳琳將出席金像獎撐姜大衞　對老公得獎信心不大：小朋友係無敵

第四十八屆香港國際電影節（HKIFF）昨日（28日）舉行開幕儀式，以《叔．叔》導演楊曜愷新作《從今以後》亞洲首映打響頭炮，早前電影更榮獲柏林影展泰迪熊奬，揚威海外！《從今以後》由區嘉雯、李琳琳、太保、廖子妤、梁仲恆及梁雍婷等主演，楊曜愷今日亦攜同一眾演員出席亞洲首映。

楊曜愷執導新作《從今以後》於香港國際電影節舉行亞洲首映，導演與區嘉雯、李琳琳、太保等演員一同出席。（梁碧玲 攝）

久未主演電影的李琳琳，罕有為新作《從今以後》出席電影節活動。（梁碧玲 攝）

《從今以後》兩位女主角區嘉雯與李琳琳於電影節上接受《香港01》訪問，嘉雯姐分享到早前遠赴柏林參加影展的感受：「當地嘅觀眾反應都歷歷在目。柏林上次《叔．叔》我都有去，但係我比較後期先去，所以冇今次由紅地氈、開幕咁經歷過。」至於未有出席柏林影展的李琳琳則表示可惜：「不過嗰排我唔爭氣，因為身體唔係咁好，我好羨慕嘉雯，見到佢哋send返嚟嘅相，我都覺得好開心，猶其聽到攞到獎之後，更加雀躍！」

早前區嘉雯與《從今以後》劇組出席柏林電影節，為《叔．叔》以後再度出席國際電影盛事。（梁碧玲 攝）

《從今以後》將於5月正式上映，對於久未與觀眾見面的李琳琳，笑言希望出席謝票活動：「如果觀眾支持我哋，我哋都唔怕辛苦㗎！係咪呀？」區嘉雯亦表示期待於電影院中與觀眾見面：「希望可以啦！」

李琳琳與區嘉雯均期待《從今以後》上映時，能夠與觀眾在謝票活動中見面。（梁碧玲 攝）

李琳琳丈夫姜大衞憑《白日之下》入圍第42屆香港電影金像獎「最佳男配角」，琳琳姐表示將出席典禮為老公打氣：「今年金像獎我都會為我老公打下氣！（對丈夫得獎信心？）其實對手好多，猶其是有小朋友，你知小朋友係無敵嘅！所以我對我老公嘅信心唔係咁大，不過有份參與我覺得已經有得著。」

姜大衞憑《白日之下》於第42屆香港電影金像奬提名「最佳男配角」獎。（資料圖片）