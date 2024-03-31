繁花︱胡歌唐嫣典禮穩佔C位　坐正三金影后隔離足證地位超然變化

由王家衞擔任總導演及監製的內地電視劇《繁花》，今年初於華語影視圈掀起一股追看熱潮，迴響至今仍未退散。《繁花》男主角胡歌演技出眾備受關注，而三大女主角之一的唐嫣亦被盛讚外貌與演技均突破演藝生涯巔峰，成為被合稱為「85花」的同代女演員之冠！現年41歲的唐嫣，早前與胡歌一同出席內地電視界盛事「電視劇品質盛典」，地位出現驚人變化，明顯比《繁花》播出前更受內地娛樂圈注重！

《繁花》男主角胡歌演技出眾備受注目。（電影公司提供）

唐嫣於《繁花》中的表現被盛讚外貌與演技均突破演藝生涯巔峰，成為被合稱為「85花」的同代女演員之冠！（《繁花》劇集劇照）

胡歌與唐嫣憑合演作品《繁花》出席盛典，在場內直播畫面明顯可見，二人的座位被安排於第一排正中間的「C位」，唐嫣坐在胡歌的左邊，編排令《繁花》男女主角在直播畫面中非常觸目！而胡歌的座位右邊，赫然為49歲內地影壇頂流女演員，曾奪香港金像奬、內地金雞獎及台灣金馬獎的「三金影后」周迅！唐嫣與周迅一同被編排在胡歌兩側，足顯今時今日地位超然！

胡歌與唐嫣攜《繁花》出席「電視劇品質盛典」。（視覺中國）

唐嫣演出《繁花》後，於一眾「85花」之中脫穎而出！（視覺中國）

胡歌與唐嫣坐於盛典第一排C位，胡歌右手邊則赫然為「三金影后」周迅！（電視劇品質盛典直播截圖）

周迅為內地頂流女演員，亦是首位先後奪得香港電影金像獎、內地金雞獎及台灣金馬獎的「三金影后」！（視覺中國）

「85花」為目前內地生於1985年前後的一群當紅女演員，包括劉亦菲、楊冪、唐嫣、劉詩詩、趙麗穎及Angelababy（楊穎）等人，均為內地當代在電影及電視劇最炙手可熱的女演員，各自憑不同影視作品闖出自己的領域，在觀眾心目中亦競爭不斷、各有高低！是次「電視劇品質盛典」中，唐嫣與胡歌、周迅一同坐在第一排C位，便足見《繁花》令唐嫣知名度急升，實力備受肯定，更被內地娛樂圈注重，經過王家衞的匠心打造，如同洗禮加冕一樣令唐嫣從「85花」之間脫穎而出！

劉亦菲為內地「85花」的代表女演員之一！（視覺中國）

楊冪為內地「85花」的代表女演員之一。（視覺中國）

劉詩詩為內地「85花」的代表女演員之一。（微博@詩詩的小板報）

Angelababy為內地「85花」的代表女演員之一。（視覺中國）