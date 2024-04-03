逆貧大叔｜宋康昊首劇集5月上架　外號「三食大叔」為國民謀溫飽

憑《孩子轉運站》晉身成為韓國首位康城影帝的宋康昊，入行33年首度參演電視劇《逆貧大叔》，更會聯手以《韓山島海戰》全日文演出一舉勇奪青龍、大鐘、百想三大獎，一躍成為「大滿貫男配」的卞耀漢共同演出。劇集以韓國60年代為題材，而宋康昊更有「三食大叔」之名，到底係咩意思呢？

宋康昊出道33年來首度現身電視劇。（《逆貧大叔》海報）

《逆貧大叔》將會是宋康昊出道33年來首度現身電視劇，導演則為曾執導《仙后座》以及曾入選第76屆康城影展非競賽單元的《韓戲逼人》的申淵植，將會與宋康昊第三度合作，合力製作出更引人入勝之作。

宋康昊在劇中，人稱「三食大叔」，願景韓國人人都有一日三餐吃喝得飽。（《逆貧大叔》劇照）

《逆貧大叔》以60年代的韓國為背景，講述雄心壯心的理想主義者金產（卞耀漢 飾）一直致力於扭轉國家命運的故事。身為Albright獎學金得獎者的金產，一心想把自己的國家建設成為工業重國，希望藉此為韓國人民帶來美國水準的富裕。決心要取得成功的金產，引起了能夠適應於任何情況，採取不同必要手段來達成目標的影子中間人 — 人稱「三食大叔」，願景韓國人人都有一日三餐吃喝得飽的朴斗七（宋康昊 飾）注意，二人將組成一個聯盟應對現有體制中的複雜性，向著為韓國帶來繁榮未來的共同目標而進發！

宋康昊去年10月來港，自言是從影近30年來首次舉辦大師班，而大師班對談則由金馬影后林嘉欣作為嘉賓主持，浸大校友鍾雪瑩任主持。（莫匡堯 攝）

宋康昊於新作《韓戲逼人》裡飾演一位導演，而《韓氣逼人》導演亦是執導《逆貧大叔》。（《韓氣逼人》電影劇照）

《逆貧大叔》將於5月15日Disney+ 獨家上線！全劇共16集，首5集將於5月15日一口氣獨家上線，隨後逢周三更新兩集，6月19日將會一連3集上線讓觀眾欣賞最後結局！