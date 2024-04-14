金像獎︱余香凝《白日之下》封后　曾被塑造負面形象︰考慮過離開

《第42屆香港電影金像獎》今日（14日）舉行，全晚最觸目演技大獎之一「最佳女主角」獎，由余香凝憑去年社會寫實話題作品《白日之下》在極高呼聲下奪得，為余香凝生涯首度榮封金像影后！現年30歲的余香凝此前已憑作品於「第30屆香港電影評論學會大獎」「香港電影導演會」上奪得最佳女演員獎，《白日之下》讓余香凝登上演藝生涯首個巔峰！

余香凝在鄭秀文手中領獎。（影片截圖）

余香凝憑《白日之下》首度榮封香港電影金像獎影后！（影片截圖）

香港電影《白日之下》由簡君晉執導，余香凝、林保怡、姜大衞、梁雍婷、周漢寧等主演。（《白日之下》電影劇照）

曾一屆提名三項大獎

余香凝於2011年起以模特兒身份出道，期間於不少廣告亮相。及後於2016年，Jennifer跨界到大銀幕，首次參演電影《骨妹》，並提名第36屆香港電影金像獎「最佳新演員」。余香凝此後片約不斷，飾演不少令觀眾印象深刻的作品，包括《逆流大叔》、《非同凡響》及《緣路山旮旯》，先後兩次提名金像獎「最佳女配角」及提名「最佳女主角」。

余香凝於2017年憑處女作《骨妹》提名第36屆香港電影金像獎「最佳新演員」獎。（《骨妹》電影劇照）

余香凝曾經憑《緣路山旮旯》提名香港電影金像獎「最佳女配角」獎。（《緣路山旮旯》電影劇照）

余香凝更於第38屆香港電影金像獎上，憑《逆流大叔》及《非同凡響》於同一屆頒獎禮上，罕有同時提名「最佳女配角」、「最佳女主角」及「最佳原創電影歌曲」三項大獎，可惜均與獎座擦肩而過。

余香凝曾經憑《逆流大叔》提名香港電影金像獎「最佳女配角」。（《逆流大叔》電影劇照）

余香凝曾經憑《非同凡響》提名香港電影金像獎「最佳女主角」！（《非同凡響》電影劇照）

余香凝回望感情挫折：有考慮離開娛樂圈

余香凝入行以來，曾與演員陳家樂高調戀愛，二人因為合作港台劇《總有出頭天》結緣，前後交往長達四年之久，更一度視對方為結婚對象。可惜兩人於2018年中突然傳出分手消息，Jennifer強調與陳家樂分手並非因為第三者介入，然而仍然被傳媒及網民塑造成感情裡的負面角色。

余香凝曾因為感情挫折，成為輿論攻擊的對象，被塑造成負面角色。（葉志明 攝）

近日余香凝接受《香港01》專訪期間，罕有於多年後開腔提及當年感情挫折，直言當年被輿論塑造成負面角色，對自身打擊甚大：「當時有考慮過離開娛樂圈，但我又喜歡演戲，於是有打算過到外地學演戲、不如嘗試做舞台劇。」然而Jennifer勇敢地表示電影發展讓她面對當下的困境：「但我覺得上天對我很好，當時我已經完成《非同凡響》與《逆流大叔》的拍攝，上映時必定要面對觀眾。當時只有24歲，當然感到害怕！第一次面對外界群眾對我的輿論，有擔心出來謝票，觀眾會反感？甚至會鬧？」

余香凝近日接受《香港01》專訪期間，罕有開腔談多年前的感情事。（葉志明 攝）

余香凝提到面對觀眾的反應，讓她對察覺電影給予的使命感：「謝票時我印象很深刻，他們特別喜歡《非同凡響》，猶其許多親子觀眾，有母親感謝我們拍攝這部電影，讚賞我的表現；大家亦覺得《逆流大叔》很熱血，我覺得彷彿上天給予我一個使命，讓我做好電影、觸及到觀眾的內心。」

當年年僅24歲的余香凝，表示為《非同凡響》謝票令她面對觀眾，亦感受到輿論以外觀眾對她演出的讚賞。（黃國立 攝）

當時余香凝深受觀眾的正面迴響激勵，心中力勸自己：「唔好理咁多，轆手機會睇到，但唔好睇咁多！」多年後回想當時的心情時，Jennife坦言：「每個人着眼點不同，可能有人不理會電影、作品，只留意娛樂新聞，留言後自我感覺愉快，但也有人會從電影角色看到我的為人，便將專注點集中在那一部分的觀眾。」

余香凝回想當年，記得當時力勸自己不要理回外界的談論。（葉志明 攝）

余香凝回想當年面對外界的目光與壓力，一定程度上來自內心劇場：「內心劇場反應很複雜、有許多爭扎，但其實並非事實，許多事情沒有想象中複雜或惡劣，所以要隨成長處理自己的內心劇場。我不希望自己經常刻意傳教，但我是天主教徒，我覺得信仰一直令我平安。」Jennifer亦提到家人對自己的支持令自己走出低谷：「二來家人，特別我媽媽，我媽媽非常支持我。剛才提及的感情事，身邊有些朋友形容得非常誇張，有些女性朋友甚至會覺得如果像我一樣被談論，可能會做傻事！但我媽媽思考的正面、正向態度，亦帶我思考得正面樂觀，我亦希望能夠將這份正向態度教導我的小朋友。」