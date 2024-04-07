謝霆鋒大仔Lucas疑戀46歲滑雪女教練兼同居　有傳激到張栢芝入院?

謝霆鋒近年與女友王菲愛得高調，前妻張栢芝亦活躍於內地娛樂圈，二人短暫的婚姻育有兩子Lucas謝振軒與Quintus謝振南，如今已分別16歲與13歲，離婚後由張栢芝撫養。近日內地傳出大仔Lucas竟然戀上46歲女滑雪教練，更指二人目前已展開同居，更激到媽媽張栢芝入院！張栢芝一直活躍於社交媒體，然而最近三個月一直「神隱」未有更新，令外界猜測受兒子影響下連社交媒體也不再使用。

謝霆鋒與前妻張栢芝育有兩子Lucas謝振軒與Quintus謝振南，如今已分別16歲與13歲，離婚後由張栢芝撫養。（視覺中國）

早前謝霆鋒同Lucas在澳洲度假被路人偶遇。（網上圖片）

栢芝的大仔Lucas與二仔Quintus。（張栢芝IG圖片）

張栢芝與謝霆鋒婚姻育有兩子，張栢芝亦被指在離婚後，於2018年秘密誕下第三子Marcus張禮承，生父真實身份至今成謎。而栢芝獨力撫養三子成長，在內地娛樂圈辛勤工作，亦被認為是圈中的模範媽媽！早前，有消息指張栢芝第四度懷孕，更因此一度停工休息。

張栢芝活躍於內地娛樂圈，亦經常更新社交媒體。（張栢芝微博圖片）

張栢芝獨力撫養兒子成長，在內地娛樂圈辛勤工作，亦被認為是圈中的模範媽媽。（張栢芝IG圖片）

Lucas謝振軒傳出驚人緋聞，雖然有消息指張栢芝並不反對兒子拍拖，然而無法接受兩人之間30年的差距，故此非常激氣！緋聞在內地社交媒體傳出後，引來大批網民廣傳及留言，更將爸爸謝霆鋒與爺爺謝賢拉下水，表示：「他爸爸不也喜歡大自己二十多年的王菲嗎？」「祖父謝賢的爺孫戀年紀亦差50年！」

謝霆鋒與天后王菲相差11年。(視覺中國)

謝賢與Coco的「爺孫戀」相差49年。（視覺中國）

有關Lucas緋聞的傳言來自一位社交媒體博主，然而在發文中，卻未有提供足夠的消息與證據，不但沒有公開該名「女教練」的姓甚名誰，亦未有相片等任何證據支撐消息。該位博主的傳言雖然引起廣泛流傳，然而消息似乎過於炒作，相比報道更似一宗「誤導」。