開心鬼︱傅明憲演續集年僅14歲　當年父母唔放心︰專車送返屋企

香港經典喜劇《開心鬼》系列首部作品今年適逢上映40週年，舉行重映活動慶祝，讓一班締造當年票房神話的演員及幕後工作人員重聚。於《開心鬼》首次飾演男主角的黃百鳴，今日（8日）與當年首執導筒的高志森，攜同李麗珍、袁潔瑩、傅明憲等演員亮相，而各位資深演員的圈中好友葉子楣、陳曼娜等亦前來道賀。

《開心鬼》今年上映40週年，黃百鳴、高志森、李麗珍、袁潔瑩等班底齊集！（葉志明 攝）

《開心鬼》續集《開心鬼放暑假》演員傅明憲，於放映活動前接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

在《開心鬼》系列第二集《開心鬼放暑假》加盟參演的演員傅明憲，今日出席《開心鬼》40週年紀念放映前，接受傳媒訪問提到拍攝的回憶：「記得第一日開工有工人姐姐嚟陪我。（過程感覺如何？）完全唔辛苦！我哋喺現場好多嘢食、好多零食，所以拍戲好開心㗎！同埋嗰時做學生，自己又係14歲、都係學生，所以其實做返自己又唔需要咩演技。百鳴哥同高志森導演都對我哋好好！」

傅明憲透露參演《開心鬼放暑假》時自己只有14歲，本色演出學生並不費演技。（葉志明 攝）

至於作為星二代，傅明憲的父母為著名演員傅奇、石慧，對於女兒未成年便拍戲的放心程度，傅明憲笑言：「唔放心㗎！所以先叫工人姐姐嚟跟住開工，不過嗰時因為我已返學，百鳴哥答應咗幾點要送我返屋企，唔可以拍夜戲，又講好咗每日幾多個鐘，一定要畀時間我返學做功課。」

作為著名演員傅奇與石慧的女兒，傅明憲表示父母對自己拍戲並不放心，但劇組有安排接送及限制工時。（網上圖片）

拍攝《開心鬼放暑假》認識一班好姊妹，傅明憲表示多年來仍有聯絡：「其實Fanny（袁潔瑩）都有聯絡開、有見開，其實之後隔咗九年我就入咗無綫，用我而家嘅真名傅明憲（按：傅明憲拍攝《開心鬼放暑假時使用藝名孫慧），會撞返以前拍戲啲同事。」有傳當年開心少女組收工後不時蒲夜店，傅明憲笑言：「冇我份㗎，嗰時有專車送我返屋企，make sure我一定返到屋企。（大家有冇邀請妳去玩？）冇啊，可能大家都知我要返學。」至於未來參與電影的計劃，傅明憲表示：「拍戲呀？佢哋唔會畀我再做學生嘛！可能校長或者校董啦！」