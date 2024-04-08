開心鬼｜李麗珍袁潔瑩班底重聚 黃百鳴拒重拍:搵唔到另一個咁靚仔

香港經典喜劇《開心鬼》系列首部作品今年適逢上映40週年，舉行重映活動慶祝，讓一班締造當年票房神話的演員及幕後工作人員重聚。於《開心鬼》首次飾演男主角的黃百鳴，今日（8日）與當年首執導筒的高志森，攜同李麗珍、袁潔瑩、傅明憲等演員亮相，而各位資深演員的圈中好友葉子楣、陳曼娜等亦前來道賀。

《開心鬼》今年上映40週年，黃百鳴、高志森、李麗珍、袁潔瑩等班底齊集！（葉志明 攝）

《開心鬼》男主角黃百鳴於40週年放映活動前接受傳媒訪問，黃百鳴難得與一眾老朋友聚集，心情顯然非常高興：「眨下眼就過咗40年喇！（仲有聯絡？）有啲都仲有聯絡，譬如袁潔瑩都經常有見！（當年難忘片段？）太多！《開心鬼》太多難忘片段喇！都講唔晒！幸好大家40年後都咁好朋友，同埋大家都係咁後生！」至於重拍經典機會，黃百鳴笑言：「唔會喇！因為再搵唔到另一個咁靚仔嘅做開心鬼！」

黃百鳴笑言不會重拍《開心鬼》因為再難找到與自己一樣靚仔嘅演員！（葉志明 攝）

提到《開心鬼》的演出，黃百鳴表示對生涯意義與影響重大：「呢套係我第一次做男主角嘅電影！之前大部分都係做幕後編劇、監製咁，有時先客串演出。（受麥嘉、石天影響踏出幕前？）哦！因為嗰時我哋好需要演員，所以幾個老闆陸續都自己做埋演員，因為演員好貴嘛，諗下諗下不如自己都做埋啦！（如何影響事業？）非常有幫助！」

《開心鬼》為黃百鳴首次飾演男主角的作品，表示當年一眾新藝城的老闆為節省開支於是自己擔任演員。（葉志明 攝）

黃百鳴投身電影業多年，亦分享對近年電影市道的看法：「市道因為疫情過後係差啲，喺疫情期間唔敢開大片，但係疫情過後大家信心又返返嚟！都陸續籌備緊有製作水準嘅戲出嚟！所以嚟緊嘅電影市道我係睇好嘅！（距離正常水平幾遠？）而家仲差好多！不過慢慢會好返嘅！」