吳慷仁笑袁澧林人未到外賣先到　Angela尷尬肥咗︰對大髀好恐怖

香港家庭溫情電影《但願人長久》，由新晉導演祝紫嫣自編自導自演，台灣演員吳慷仁、袁澧林（Angela）、謝咏欣、許恩怡及朱栢康等主演。電影今日（9日）舉行首映禮，監製李駿碩與祝紫嫣攜同吳慷仁與「六位女兒」亮相，吳慷仁難得與六位飾演女兒的演員重聚，在首映上笑言非常嘈吵，一眾演員自煞科至今仍然感情要好，氣氛依舊熱鬧。

《但願人長久》今日舉行首映禮，吳慷仁與「六位女兒」袁澧林、許恩怡（右二）、謝咏欣（左一）、祝紫嫣（右一）、許可兒（前左）及彭頌晴（前右）重聚，在戲中飾演太太的周琳（左三）亦有出席。（梁碧玲 攝）

吳慷仁在《但願人長久》煞科後，與眾位「女兒」感情依然非常要好！（梁碧玲 攝）

吳慷仁與戲中飾演年長版「子缺」的袁澧林，於首映上接受傳媒訪問，吳慷仁談到熱鬧嘈吵的聲浪時笑言不介意：「佢哋開心就好，難得可以返埋一齊，好耐冇見過！周琳（戲中飾演太太）都好耐冇見，睇到佢瘦好多、變得非常靚！」

提到拍攝的深刻回憶，吳慷仁則分享指：「我都記得第一次喺監獄，我睇到佢嘅表演真係好想喊出嚟，但係我唔得！」並形容當時袁澧林的表情：「我睇到佢眼睛紅紅哋，我真係心諗『妳唔好喊出嚟呀！』我也會哭出來，所以我跟她工作嫌場次太少，想要好好跟她拍一部戲（普通話）。」

吳慷仁與袁澧林於《但願人長久》首映上接受傳媒訪問，高度評價Angela的演出。（梁碧玲 攝）

袁澧林最有印象的拍攝回憶，則是吳慷仁為角色斷食減重：「我記得拍嗰時慷仁冇食嘢一段時間，呢套戲有排戲嘅環節，香港戲比較少見、我自己經驗都唔係好多，我哋完咗會一齊食大餐同埋打麻將。咁慷仁就負責打、唔食嘢。」吳慷仁隨即笑指：「佢負責食、都會打，但主要負責食。」

吳慷仁更大爆Angela私下飲食習慣：「佢犀利嘅地方係佢去到邊，嘢食會先到。人未到嘢食先到！」袁澧林則怕醜表示：「我成日都較定時間嗌定嘢食先，有一次個外賣早到過我，就好尷尬！」談起飲食，袁澧林亦自爆：「其實我去台灣幾個月肥咗好多！唔可以再肥落去喇！我肥咗七磅，我已經戒咗一個月甜嘅嘢飲，因為都緊接住工作，本身對大髀真係好恐怖！真係好驚！」但袁澧林今日現身首映時，身型依然修長苗條，絲毫沒有走樣！

袁澧林自爆赴台灣工作數個月肥咗七磅，更表示大髀非常恐怖！（梁碧玲 攝）

今日袁澧林現身《但願人長久》首映時，身型依然修長苗條！（梁碧玲 攝）

至於未來合作機會，吳慷仁笑言不想與袁澧林飾演情侶：「唔需要做情侶啦，我做哥哥就好喇！都有啲歲數差距。」袁澧林識做大讚：「唔係呀，你仲係好靚仔！」然而被吳慷仁當眾「拒絕」演情侶，袁澧林亦笑言沒有心碎：「冇！睇下角色囉！」

吳慷仁當眾「拒絕」與袁澧林飾演情侶，表示演兄妹就好！（梁碧玲 攝）

本週日將會舉行「第42屆香港電影金像獎」，憑《但願人長久》入圍「最佳男配角」的吳慷仁繼續表示沒有信心得獎：「冇！志在參加！好高興、好興奮！希望可以見到好多鍾意嘅導演，好想同佢哋Selfie！例如謝君豪大哥！我見到他一定跟他好好打招呼，還有其他演員，因為我都唔知有幾多人嚟，但係睇到一定識。」至於近日台灣經歷強烈地震，吳慷仁亦感謝香港人對台灣的關心：「台灣現在慢慢在恢復當中，謝謝大家對台灣的關心跟資助。今年是多事之春，希望不會有人再受到傷害，希望災難不要繼續降臨，讓我們喘口氣，好好的生活，回歸平靜。」