金像獎｜余香凝首封影后多謝老公陪對劇本　久休鄭秀文頒獎狀態佳

《第四十二屆香港電影金像獎》今日（14日）舉行，今屆「最佳女主角」獎項有3位都是首次入圍的新血，包括《4拍4家族》謝安琪、《不日成婚2》衛詩雅、《填詞L》鍾雪瑩，以及第二次入圍的《白日之下》余香凝以及《毒舌大狀》王丹妮，被指是史上最具新鮮感的一屆。

金屆五位影后提名人都是首次或第二次提名。（直播截圖）

今屆由上屆影后鄭秀文（Sammi）頒發，她上年確診新冠肺炎後被迫取消演唱會，要停工休息，今次是她久休後首次公開露面，聲線仍帶點沙啞，但狀態甚好，更表示今屆有很多新血，無論由誰奪獎，都不需像她一樣等足10次。最終，Sammi宣布獎項由余香凝奪得。

上屆影后鄭秀文（Sammi）頒發「最佳女主角」獎。

余香凝從鄭秀文手上接過「最佳女主角」獎座。（陳順禎攝）

余香凝在台上說：「感謝天主！多謝香港電影金像獎，多謝投票俾我嘅人。我可以企喺度係因為我特別幸運，遇上《白日之下》團隊，遇上你哋每一個人。我要多謝古天樂先生願意投資呢一部咁有意義嘅電影，多謝爾冬陞先生，多謝楊經理、多謝投資者Benny，我要多謝《白日之下》台前幕後每一位，特別係每一位演員，我最愛嘅John哥（姜大衛）、Rachel（梁雍婷），你哋全部人，同埋大家經常忽略嘅特約演員，佢哋都做得好好好好！」

第二次提名影后的余香凝獲獎。（陳順禎攝）

金香凝早前已先拔頭籌，榮獲《香港電影評論學會》的最佳女主角獎。（IG圖片）

我要多謝兩位記者阿亮（勞顯亮）同龍婉（龍婉琪），我希望我可以做到你哋記者嘅精神，我要多謝One Cool Jamcast，我嘅經理人。我要多謝我嘅屋企人，我媽咪，多謝你永遠喺我最失意嘅時候，媽咪係我最大嘅動力。多謝我先生、我老公，冇你嘅支持我乜嘢都做唔到，多謝你！我每次讀一個劇本、Casting，你都係陪我對劇本、我知你好攰，但係你夜晚都會陪我對劇本，多謝我兩個小朋友，多謝Clare同Clement ，媽咪有我嘅夢想，而我喺度不停追緊夢，我希望你哋都會有你嘅夢想，我會用我一生嘅時間好好去鑽研點樣做一個更好更好嘅演員。最後我想講嘅係，作為一個女性，無論喺人生邊一個階段，我哋都可以努力追求夢想！」

余香凝多謝老公捱夜陪自己對劇本。