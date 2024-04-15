金像獎2024︱余香凝封后不計片酬高低　姜大衞笑指刀鋒：未生鏽㗎

香港年度影壇盛事「第42屆香港電影金像獎」頒獎典禮昨日（14日）舉行，一共頒發19項大獎。其中最觸目的四項演技大獎中，《白日之下》團隊的余香凝、姜大衞與梁雍婷分別奪得「最佳女主角」、「最佳男配角」及「最佳女配角」獎。典禮結束後，《白日之下》團隊舉行慶功宴，三位得獎演員齊集與台前幕後團隊分享得獎喜悅，亦於宴上接受傳媒訪問。

余香凝、姜大衞與梁雍婷憑《白日之下》分別榮獲香港電影金像獎「最佳女主角」、「最佳男配角」及「最佳女配角」獎，並為豐收舉行慶功宴！（陳順禎 攝）

余香凝、姜大衞與梁雍婷得獎後，於金像獎慶功宴上接受訪問。（陳順禎 攝）

Jennifer余香凝、姜大衞與梁雍婷接受訪問期間，提到余香凝獲得「最佳女主角」後於台上感謝女兒的支持，余香凝笑言：「聽日瞓醒嘅時候就將條片畀佢睇，媽咪多謝妳啊！（典禮前女兒有鼓勵？）我臨出門口，佢有同我講加油、錫我一啖！（借獎座讓女兒扮影后？）太重喇，佢會擰唔起，不過我會同佢講呢個獎對媽咪嚟講好有意義，代表咗一個夢想！（與老公追多個小朋友？）都夠喇，其實有一仔一女都好圓滿！」

余香凝表示出發前往金像獎典禮前，女兒有為自己加油並獻吻！（陳順禎 攝）

至於老公一直的支持，余香凝亦再度表達感謝：「每一個角色、每一個試鏡，就算而家準備嘅新角色，佢都每一晚同我背劇本、讀對白，所以非常多謝老公支持我！（有冇恰眼瞓？）見到佢個樣好攰，但係我係咁話再嚟多次！」而榮封影后之後，期待的片酬增長，Jennifer表示：「我諗任何一個演員得獎都同片酬冇關，因為大家都知道香港製作電影成本都唔高，最緊要劇本行先，就算片酬唔高都會做！」而獲頒「最佳女配角」的梁雍婷下個目標會否挑戰影后，梁雍婷笑言：「下一個目標係迎接下一個角色，冇諗到咁遠嘅！」

余香凝榮封影后，於慶功宴上受訪時再次感謝老公！（陳順禎 攝）

余香凝表示自己獲封影后，仍不會因為收取更高片酬。（陳順禎 攝）

姜大衞獲得「最佳男配角」後，在台上表達對太太李琳琳的感謝，John哥再分享指：「因為今年啱啱好係我同太太結婚50週年，我本來真係想請好多朋友一齊慶祝下，但係佢話唔好、驚辛苦又麻煩到啲朋友。忽然間醒起不如送呢個獎畀佢，係突然間醒起嘅！」至於與太太對自己得獎反應，姜大衞笑言：「個獎係佢嘅、唔係我嘅！」

姜大衞得獎後，與太太李琳琳、弟弟爾冬陞、兒子姜卓文及兒子的女朋友Chelsea出席慶功宴。（陳順禎 攝）

姜大衞於訪問中，亦提到與弟弟爾冬陞未來合作的可能性。對於電影，姜大衞表示兄弟之間甚少談論：「我哋好少，因為大家嘅諗法都唔同，大家都係演員、大家都係導演、但係諗法唔同，可以傾下時下嘅電影應該點，但好少傾你拍咩、我拍咩。（三兄弟拍一部戲？）邊有人睇呀？（梁雍婷：我睇！我睇！）得我哋幾個睇！好難嘅，睇緣份啦！（把刀冇生鏽？）你話呢？未生鏽㗎！你話鋒唔鋒利？」