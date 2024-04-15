金像獎2024︱謝咏欣透露現正籌拍新作　吳慷仁：做個有諗法嘅演員

香港年度影壇盛事「第42屆香港電影金像獎」頒獎典禮昨日（14日）舉行，一共頒發19項大獎。全晚觸目演技獎項「最佳新演員」獎，由謝咏欣憑《但願人長久》的演出奪得，此前謝咏欣已於「台北金馬獎」及「香港電影導演會年度頒獎典禮」上獲得同等殊榮！謝咏欣及吳慷仁於金像獎會後出席《但願人長久》慶功宴，並於宴上接受《香港01》訪問。

謝咏欣憑《但願人長久》奪得香港電影金像獎「最佳新演員」獎！（陳順禎 攝）

謝咏欣於金像獎後，與吳慷仁一同出席《但願人長久》慶功宴！（陳順禎 攝）

Yoyo謝咏欣於慶功宴受訪時，笑言自己竟遺漏感謝重要的家人：「我未多謝嗲吔媽咪！我好愛你哋㗎！（家人支持繼續向電影發展？）好支持！無論我去做咩決定佢哋都好支持我！所以我真係好開心。（向家人分享未來計劃？）佢哋晚晚都會問我，同埋會睇返以前啲片！」

謝咏欣笑言自己於金像獎台上遺漏感謝父母的支持！（陳順禎 攝）

至於《但願人長久》戲中的爸爸吳慷仁，亦表示對這位女兒無限支持：「當然支持佢！佢係一個天生嘅演員喎！我對佢今次金像奬得獎真係好有信心！」更即場大讚Yoyo：「我識佢哋時候係兩年前，都好似小朋友，而家係大女仔！好靚女！（演技上的貼士？）唔需要喇！佢係天才！好有自己嘅諗法、做一個有自己諗法嘅演員！」謝咏欣亦稍稍透露目前正籌備新作：「我有籌備緊！（作品類型？）搞笑輕鬆啲嘅角色！（角色形象？）係活潑少女！」

吳慷仁鼓勵謝咏欣要做個有想法的演員。（陳順禎 攝）

謝咏欣透露現正籌拍新作，飾演一位輕鬆搞笑的活潑少女。（陳順禎 攝）

吳慷仁憑《但願人長久》提名「最佳男配角」卻與獎座擦肩而過，慷仁表示不感失望：「唔會嘅！完全唔會！（影響打卡心情？）我有同姜大衞先生打招呼！我覺得佢演得好好，佢都有同我講，叫我再加油，我心裡面真係好高興！都有同謝君豪先生打招呼！」