看不到的金像獎︱林明禎傾盡派性感福利　35歲女神吸引眾女星集郵

香港年度影壇盛事「第42屆香港電影金像獎」頒獎典禮已於昨日（14日）完滿舉行，大會一共頒發19項大獎，而頒獎禮與前夕舉行的紅地氈環節，均成為影迷與粉絲們追看的節目！金像獎現場星光熠熠，一眾演員盛裝出席，包括洪金寶夫婦、姜大衞夫婦、擔任頒獎嘉賓的Angelababy楊穎、內地演員大鵬及台灣金馬影帝吳慷仁等，眾星之間的互動亦非常精彩，現在為大家一一送上！

洪金寶與太太高麗虹一同出席「第42屆香港電影金像獎」頒獎典禮及紅地氈環節。（梁碧玲 攝）

女神中的女神——Angelababy

近年活躍於內地發展，現年35歲的Angelababy罕有回港出席金像獎頒獎典禮，並與馮德倫拍檔頒發「最佳亞洲華語電影」獎。紅遍整個華語影視界的Angelababy，於會上成為眾星集郵對象，連女神級演員袁澧林、林明禎等演員均不放過大好機會！

Angelababy楊穎罕有出席金像獎，靚絕紅地氈環節！（梁碧玲 攝）

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大嫂派福利

《飯戲攻心》系列「大嫂」林明禎於金像獎上擔任頒獎嘉賓，在典禮前盛裝出席紅地氈環節，更露出迷人事業線大派福利！而同場的「二嫂」鄧麗欣亦激罕大曬事業線，林明禎主動守護鄧麗欣的性感尺度！

「大嫂」林明禎與「二嫂」鄧麗欣性感亮相紅地氈。（梁碧玲 攝）

林明禎主動守護鄧麗欣的事業線。（梁碧玲 攝）

「大嫂」林明禎自己則於紅地氈上大派福利。（梁碧玲 攝）

「大嫂」林明禎自己則於紅地氈上大派福利。（陳順禎 攝）

紅地氈美麗背後

紅地氈環節中，一眾女演員均以性感或設計感強勁的盛裝示人，而各位女明星靚相背後，靠一眾化妝師、造型師精心配搭以外，亦不少得現場調整髮造型。以下一齊睇睇女星美麗背後，究竟有幾多人共同努力？

Angelababy今日裙裝造型非常完美！（梁碧玲 攝）

美麗背後，Angelababy的造型出動助手緊隨幫手打理！（莫匡堯 攝）

衞詩雅今日的造型層次設計感非常豐富！（梁碧玲 攝）

美麗背後，衞詩雅的造型出動多達四個人幫手打理，當中更包括陳家樂與陳茂賢導演！（莫匡堯 攝）

美麗背後，衞詩雅的造型出動多達四個人幫手打理，當中更包括陳家樂與陳茂賢導演！（莫匡堯 攝）

周家怡的高叉造型相當突顯苗條身型！（梁碧玲 攝）

美麗背後，周家怡的造型出動兩個人幫手打理！（莫匡堯 攝）

《但願人長久》團隊由吳慷仁帶同「五位女兒」出席金像獎，袁澧林、謝咏欣、許恩怡與祝紫嫣的造型都非常靚！！（陳順禎 攝）

美麗背後，袁澧林、謝咏欣的造型均要一同演出的團隊幫手打理！（陳順禎 攝）

金像獎紅地氈主持沈殷怡非常靚女！（莫匡堯 攝）

美麗背後，沈殷怡的妝髮不時要多團隊幫手打理！（莫匡堯 攝）

會場內，提名「最佳女主角」獎的謝安琪與老公張繼聰同座於第一排，在直播賣廣告的休息時段中，謝安琪與張繼聰三度補妝，更出動到兩位化妝髮型師合作打理，難怪在直播鏡頭裡能夠以零死角示人！

謝安琪提名「最佳女主角」獎，與老公張繼聰現身紅地氈襯到絕！（梁碧玲 攝）

美麗背後，張繼聰與謝安琪在頒獎禮期間幾次補妝及調整髮型。（莫匡堯 攝）

美麗背後，張繼聰與謝安琪在頒獎禮期間幾次補妝及調整髮型。（莫匡堯 攝）

大鵬展翅

內地演員兼導演大鵬，憑《第八個嫌疑人》提名「最佳男主角」獎，一向喜感十足的大鵬亮相紅地氈期間異常興奮，不僅親民地讓媒體拍照，更即場表演「大鵬展翅」，真人果然如過往喜劇作品一樣喜感十足！

憑《第八個嫌疑人》提名「最佳男主角」獎的大鵬，於紅地氈上興奮地表演「大鵬展翅」！（陳順禎 攝）

憑《第八個嫌疑人》提名「最佳男主角」獎的大鵬，於紅地氈上興奮地表演「大鵬展翅」！（陳順禎 攝）

真空男神柯煒林

近年身型越練越大隻，變成肌肉男神的柯煒林，昨日以真空西裝造型亮相紅地氈，以性感打扮迷倒一眾女粉絲，連提名「最佳女主角」的衞詩雅亦代各位女粉絲「驗明正身」，實證柯煒林的確真空上陣！

柯煒林與Jeffrey魏浚笙同場亮相紅地氈，更以西裝真空上陣！（莫匡堯 攝）

衞詩雅於紅地氈上撞到柯煒林，即場為大家實測柯煒林真空真相！（莫匡堯 攝）

衞詩雅於紅地氈上撞到柯煒林，即場為大家實測柯煒林真空真相！（莫匡堯 攝）

衞詩雅於紅地氈上撞到柯煒林，即場為大家實測柯煒林真空真相！（莫匡堯 攝）

大哥大超然地位

本屆「終身成就獎」得主洪金寶，昨日攜同太太高麗虹一同出席頒獎典禮，並坐在第一排座位的正中位置，身邊均為提名影帝與男配角的入圍者。在洪金寶進場時，同座第一排的吳慷仁、林保怡、大鵬與姜大衞均起身向大哥大躬身打招呼，實證洪金寶於電影圈的超然地位！

洪金寶攜同太太高麗虹駕臨金像獎時，首排的吳慷仁、林保怡、大鵬與姜大衞等影帝級人馬，一一起身打招呼致敬！（莫匡堯 攝）

爾冬陞賽果交接

金像獎主席爾冬陞，每屆均強調金像獎結果的公平性與保密程度。昨日於紅地氈上，爾冬陞亦高調從會計師行代表手上，接過核對後的得獎結果公事包，並在交接期間讓傳媒拍照。

金像獎主席爾冬陞從會計師手上接過裝有賽果的公事包，實驗金像獎的公平與保密。（莫匡堯 攝）

金像獎主席爾冬陞在會場內呼籲嘉賓們盡快就座。（陳順禎 攝）

溫馨場面

黃子華於金像獎憑《毒舌大狀》提名「最佳男主角」獎，在頒獎典禮期間，笑匠張達明上前到第一排與多年老友合照，二人再度同框畫面非常罕有難得！

憑《毒舌大狀》提名「最佳男主角」獎的黃子華，於典禮上高呼：「Everything is Wrong！」一句對白。（陳順禎 攝）

張達明上前與多年好友黃子華合照。（莫匡堯 攝）

金像獎表演嘉賓岑寧兒與父母岑建勳、劉天蘭及妹妹於典禮後到台前合照合照。（陳順禎 攝）

金像獎表演嘉賓岑寧兒與父母岑建勳、劉天蘭及妹妹於典禮後到台前合照。（莫匡堯 攝）

歌手岑寧兒昨日於典禮擔任表演嘉賓，演唱提名「最佳原創電影歌曲」獎的樂曲《一個人走走》。典禮過後，岑寧兒於台下與同為電影圈資深業者的父母岑建勳和劉天蘭合照留念，場面相當溫韾！

獲頒「最佳女主角」獎的余香凝與陳蕾相擁而哭。（陳順禎 攝）

獲頒「最佳男配角」獎的姜大衞與《白日之下》導演簡君晋擁抱。（陳順禎 攝）

Angelababy於金像獎上食爆谷！（陳順禎 攝）