九龍城寨之圍城｜3億重現80年代景象　古天樂︰似媽媽的餸難忘

用3億元打造，重現九龍城寨情懷聲色，改編自余兒原著小說《九龍城寨》，滲入司徒劍僑漫畫風格的動作電影《九龍城寨之圍城》，5月1日隆重上映。電影將80年代城寨街道及細緻角落重現，製作團隊將消失30年的九龍城寨民生聲色復現於大銀幕，讓觀眾能深深感受昔日城寨情懷，認真嚴謹的極高美學水平作品，同日發佈終極預告及製作特輯《城寨情懷篇》。

除了佈景真實，當中的擺設也見心思。（《九龍城寨之圍城》劇照）

《九龍城寨之圍城》由葉偉信監製，鄭保瑞執導，谷垣健治任動作指導，古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑領銜主演，任賢齊、黃德斌、廖子妤、朱栢康及蔡思韵主演，洪金寶友情主演。電影展現昔日城寨情懷，導演鄭保瑞表示：「城寨給我的感覺是個沒落的城堡。城寨給一些在外面城市生活不到或比較窮困的人一個契機，可以在香港生存。我們想改變大家對城寨的印象，大家覺得城寨是三不管，黃賭毒，包娼庇賭，其實80年代的城寨不是這樣，似是一個大工場，大家在這裏扎根，是香港一個縮影，當時80年代大家都是努力工作，總之努力就會找到生活，未必令你發達，但可以搵兩餐。城寨讓你入去抖啖氣，渡過難關後建立好自己，留在香港生活。」

剛摘下金像最佳導演的鄭保瑞，對電影重建出昔日城寨風味感到滿意。（《九龍城寨之圍城》劇照）

3億鉅製重現80年代九龍城寨民生聲色

斥資3億元鉅製，將九龍城寨鉅細無遺重現大銀幕，古天樂指搭景令其印象難忘，他說：「由拍攝到構思整個城寨我覺得匪夷所思，我看到這個拍攝場景，令我嘆為觀止。其實城寨浸除，是一個回憶。譬如你從小喜歡吃媽媽的餸菜，出去如何也吃不到那種味道，因為媽媽才做到，往後的日子無論在哪裏生活，都永不改變這個記憶。」

古天樂︰「城寨浸除，是一個回憶。譬如你從小喜歡吃媽媽的餸菜，出去如何也吃不到那種味道。」（《九龍城寨之圍城》劇照）

《城寨情懷篇》窺看到城寨場景的複雜程度，展現嚴謹製作，當中布滿電線喉管的街道，飽力滄桑的鐵皮屋，像樹木延伸出不規則的建築群，污穢陳舊的小巷，80年代城寨的街巿、雜貨舖、理髮店、竹昇麵檔、豬肉舖，不同的手作工作；街坊聚在小店一齊開心看電視；抬頭清晰看到於啟德機場升降的飛機肚皮，震耳欲聾的飛機引擎聲音，都勾起我們對城寨的一點一滴情懷。

場景盡量還原舊物，有竹昇麵舖。（《九龍城寨之圍城》劇照）

亦有補鞋地攤。（《九龍城寨之圍城》劇照）

美術總監麥國強指今次大型造景陳設工程浩大，團隊更將城寨場景以移動城堡方式興建，他說：「我們通過參考資料及圖片，還原八、九成出來，讓觀眾有熟悉感。除了主要街道，三、四樓以上要做場景，搭建大概三層，又做了10幾件景片，景片濶8米、高8米，在廠內可以不停移動，配合拍攝。」

林峯（飾演 陳洛軍）說：「大家（城寨人）求的都是基本生活，陳洛軍誤打誤撞入了到這個地方，接觸了不同的街坊，在打工的時候，開始感覺到大家的關懷，其實他們都是有血有肉的人。城寨以外的人對城寨的理解其實只是表面，大家去到九龍城寨門口，都感覺有條界線一樣。」

林峯飾演陳洛軍，誤打誤撞入了到這個地方。（《九龍城寨之圍城》劇照）

劉俊謙（飾演 信一）說：「城寨浸陣除就是你的身份。你在那裏出來，人生就會一直帶着，這就是who you are。」胡子彤（飾演 十二少）說：「我認為是城寨那份精神，我們在那裏這浸除就在那裏。」張文傑（飾演 四仔）：「在九龍城寨好與不好的，這個都是入了骨的。」

劉俊謙飾演信一：「城寨浸陣除就是你的身份。你在那裏出來，人生就會一直帶着，這就是who you are。」（《九龍城寨之圍城》劇照）

胡子彤生日 兄弟送上祝福

林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，四子昨日為電影忙於宣傳工作，而今天（4月16日）正是胡子彤32歲生日，三位好兄弟趁機會為子彤送上生日蛋糕及祝福。子彤感激兄弟為他送上驚喜，更為他加冕，子彤說：「開心套戲終於上映，高興很多工作人員與我慶祝生日，兼且兄弟都在一起，希望大家5月1日記住入場支持《九龍城寨之圍城》。」

今天（4月16日）正是胡子彤32歲生日，戲中四兄弟齊慶祝。（電影公司提供）