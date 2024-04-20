九龍城寨｜張文傑施展旋風腿　凌空完美連踢3個樽︰腿法練咗30年

入行超過二十年的張文傑（German)，早於2001年加入電影行業，從事武術指導、替身等幕後工作多年，後轉戰幕前，成為新一代動作演員。去年底更榮升老闆，致力負責藝人管理，又成立「SWACK」團隊主力製作動作電影、提供電影動作課程。German不時都會上載一些習武片段，近日便公開一條凌空踢3個膠樽的短片，不單動作乾淨利落，箇中的快更歎為觀止。



影片一來，就見到German眼前有三個膠樽。（影片截圖）

然後便踢走最底一個，動作之作，鏡頭可捕捉到對上兩個樽還懸浮在半空。（影片截圖）

影片一來，就見到German眼前有三個膠樽，你以為就咁一腳踢爆晒啲樽？原來唔係，German想逐一踢走3個樽，此動作要求踢法要夠快，當踢倒最底個樽時，上面兩個就會應聲倒下，而German就要在它跌落檯面前，踢走埋，講求驚人的速度。

《香港01》致電German問關於拍攝這條片的技巧要求，他輕描淡寫地說︰「呢條片就冇咩特別練！因為腿法練咗30年！」口吻似足《國產凌凌漆》鐵腿上水飄︰「三十年嘅苦練，今日終於大派用場！」但見到其動作之利落，真係不惶苦練咗30年，值回票價。

完成後，一副不外如是的表情，抵佢得戚。（影片截圖）

German更搞笑說︰「踢唔難，砌樽先考功夫，因為要逐個叠上，要好有耐性攞到個平衡。」最終拍咗三次便完成。雖然在片中，German標注了一句︰「#我要踢十個」不過當事人真正想挑戰係一次過踢四、五個，希望快啲揀成有得睇。而即將上畫的電影《九龍城寨‧圍城》，German就飾演極好打的四仔，他都提到角色上都注入不少腿法功夫，大家拭目以待。

German在戲中正好可大顯身手。（《九龍城寨‧圍城》劇照）

他與林峯、劉俊謙、胡子彤，一同對戰伍允龍。（《九龍城寨‧圍城》劇照）