九龍城寨之圍城｜鄭保瑞親為任賢齊剃頭演出　第一刀落位極大膽

應屆金像獎導演鄭保瑞嘔心瀝血的電影鉅獻《九龍城寨之圍城》，尚有一個多星期，將於5月1日隆重上映。除了令觀眾讚不絕口的瘋狂動作場面，電影更將80年代那陣「城寨除」徹底還原，讓觀眾感受當年最真摯動人的街坊鄰里情感，演員任賢齊為今次電影犧牲剃光頭，黃德斌則要演出盲眼。同日發放《製作特輯‧美術細節篇》。

鄭保瑞第一刀就在頭頂中間落，非常大膽，亦令小齊笑言似《的士司機》的羅拔迪尼路。（《九龍城寨之圍城》花絮劇照）

為答謝剃頭演出，鄭保瑞應承下部小齊的電影會當監製。（《九龍城寨之圍城》花絮劇照）

鄭保瑞導演今次特別邀請任賢齊飾演叔父輩之一的狄秋，小齊講到：「角色背景造型很特別，跟自己相當不像，所以更想挑戰，今次拍這套具香港風格的動作片覺得很有意思。」除了挑戰自己，更是小齊事隔廿多年再次為拍攝而剃光頭，並由替人剪髮零經驗的鄭保瑞親自操刀，導演笑言：「第一刀會從頭頂正中間剃下去。」手起刀落現場人員均不禁發出「嘩嘩」聲，小齊則搞笑說：「等一下將古仔、林峯全都叫來吧﹗導演準備在九龍城寨裡開理髮廳了。」

小齊指年輕時為角色剃頭，結果剃完大半年接不到工作。（《九龍城寨之圍城》花絮劇照）

及後更笑言自己看起來好像《的士司機》的羅拔迪尼路正在說經典對白「Are you talking to me?」。事後二人為此合照留念，鄭保瑞亦十分感謝小齊的付出，並拍拍他膊頭說：「辛苦了。當年《意外》，大家睇完覺得他好唔小齊，今次想再嘗試給大家沒見過的小齊，既然他演叔父輩，想他髮線要高，造型有不同，好多謝小齊為角色主動剃頭。」

當年剃頭後半年冇工作

下定決心剃頭的小齊解釋：「由於黐頭髮、化妝、卸妝等加起來要五個多小時，真是難頂，而且化妝姐姐為了我要提早三小時去到現場也很辛苦，所以決定剃頭好讓大家都輕鬆點。雖然由導演幫我剃頭感覺十分奇怪，但他答應如果我下次要拍戲會幫我做監製，或者有其他事都會幫手，所以便應承讓導演親自出手。」剃頭對演員來說並不簡單，小齊透露，回想當年首次為拍攝剃頭後，光頭接洽不到角色演出，經歷大半年沒有工作，當時處於未紅時期，還未推出《心太軟》，他說：「但很享受過程，為了工作及角色去犧牲都覺得值得。」

小齊要飾演叔父輩，髮線要較高。（《九龍城寨之圍城》劇照）

除了剃頭，小齊表示，與鄭保瑞談論劇本時，還以為自己演出的大佬角色不用拍動作打戲，誰知開工首天便跟林峯打到飛起，更打足兩星期，小齊直言:「德斌跟我一起打林峯，林峯都打得很辛苦，我一腳將他由二樓踢落一樓，其實好高，他在牆中間撞來撞去，差少少就爆缸。我有很多的動作打戲，加上動作指導Kenji（谷垣健治）要求極高，拍戲前做很多訓練，要打出那種有漫畫感的招式。而且眼見洪金寶大哥大依然親自出馬，一手一腳教我們做動作，覺得敬佩更加落力去拍。」

黃德斌在戲中造型特別，他要扮演一位在大戰被打盲一隻眼的廟街大佬Tiger哥。（《九龍城寨之圍城》劇照）

黃德斌童年曾入城寨感驚恐

黃德斌在戲中造型特別，他要扮演一位在大戰被打盲一隻眼的廟街大佬Tiger哥，德斌介紹說：「Tiger哥是位相當講義氣的江湖中人，學習虎鶴雙形拳都不容易，Kenji的確是位很厲害的武指，有給予時間我去排練，預先知道動作和流程令我埋位時比較容易處理。」德斌高興可以跟鄭保瑞導演合作，他說：「導演很有火及能力，將每個鏡頭都處理得十分細緻，這是一套不簡單的動作片，在鏡頭裏的畫面他都觀察得十分細緻，他有自己的堅持和想要的東西。」

憶述首日走入拍攝場景的德斌覺得當時非常有感覺和質感，他說：「當中包含了我很多童年回憶，因為我曾住在城寨附近，當年見到城寨都好想入去，那時還很小，走入一條巷後感覺有點驚。今次走入場景感覺像真度很高，整件事很有感覺，這部戲對我來說是其中一部很重要的電影。」

美術總監麥國強透露，整個美術團隊花了大量的時間前期籌備、蒐集道具，四方八面去收集道具、傢俬，他說：「香港還有很多將會拆的舊樓，團隊去到污糟邋遢的地方，周處找及摷垃圾，將空置已久的舊樓門板、牆磚都拆來用，所有生活細節，盡量拿回來，連過往人們的生活相片都借用，而一些傢俬要重新做過，洗手盆、磚都要生產製造，花極多時間蒐集，雪櫃、汽水箱、汽水樽、酒樽，基本上大部份都要生產。」