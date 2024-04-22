Sydney Sweeney渡假性感大解放　白背心真空激突曬拱橋「不倒胸」

26歲性感女神Sydney Sweeney是近年荷里活火速冒起的新星，短短數年內憑影視作品《高校十八禁》（Euphoria）及《The White Lotus》等作品成名，逆天驕人身材更極受注目，成為新一代性感女神！單單在2024年首季，Sydney Sweeney便推出多部主演電影，包括《真的狠愛你》（Anyone but You）、《蜘蛛夫人》（Madame Web）及《鬼聖胎》（Immaculate），產量之多媲美第一線女星！

荷里活火速上位的性感女星Sydney Sweeney，今年首季已經推出三部主演電影！（視覺中國）

Sydney Sweeney不時以超性感造型亮相首映等公開活動！（視覺中國）

近日Sydney Sweeney結束電影宣傳後，終於迎接初夏出海渡假，向來形象性感的Sydney 當然未有令粉絲失望，接連於社交媒體上分享火辣美照，大派福利！Sydney Sweeney除了在出海滑水期間大晒長腿與美臀，更上岸享受小島陽光與海灘，與朋友開派對期間，Sydney Sweeney亦先後穿上泳衣展示澎湃上圍與纖腰，更疑似真空穿上鏤空裙裝，一邊跳舞一邊扭動細腰，炫耀充滿動感與重力的上圍！

Sydney Sweeney當然唔少得着泳衣迎接初夏！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney與朋友派對期間，疑似真空穿着鏤空裙裝！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney疑似真空穿上鏤空半截裙裝，跳舞期間盡顯澎湃上圍的動感與重力！（Sydney Sweeney IG影片截圖）

Sydney Sweeney疑似真空穿上鏤空半截裙裝，跳舞期間盡顯澎湃上圍的動感與重力！（Sydney Sweeney IG影片截圖）

Sydney Sweeney疑似真空穿上鏤空半截裙裝，跳舞期間盡顯澎湃上圍的動感與重力！（Sydney Sweeney IG影片截圖）

Sydney Sweeney疑似真空穿上鏤空半截裙裝，跳舞期間盡顯澎湃上圍的動感與重力！（Sydney Sweeney IG影片截圖）

在Sydney Sweeney與朋友派對的照片中，Sydney與兩位女性好友一同掰開一字馬，盡顯Fit爆身材的柔軟度。派對期間，Sydney更突然在地氈上拱橋，當時只身穿白色吊帶背心的她明顯真空激突，但在拱橋之下，真空上圍卻依然非常堅挺，展現「不倒胸」奇技！尺度直達噴血級之餘，仲學足香港艷星彭丹的兩大成名絕技，令不少粉絲與網民驚訝Sydney神乎奇技！

彭丹為香港一代艷星！（彭丹微博圖片）

彭丹為香港一代艷星！（彭丹微博圖片）

一字馬正是彭丹的成名絕技之一。（影片截圖）

Sydney Sweeney掰開一字馬，筋骨非常柔軟！（Sydney Sweeney IG圖片）