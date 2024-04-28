九龍城寨之圍城︱林峯開鏡前操一個月體能　張文傑︰第一日操到嘔

香港史詩動作電影《九龍城寨之圍城》由鄭保瑞執導，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑及伍允龍主演，劇情改編自余兒《九龍城寨》小說及司徒劍僑創作的同名漫畫，電影將於5月1日正式上映。《九龍城寨之圍城》中，林峯、劉俊謙、胡子彤與張文傑（German）分別飾演四位原著主角陳洛軍、信一、十二少及四仔，早前四位主演接受傳媒訪問，分享拍攝大量武打戲份前的訓練、過程的辛酸以及遭遇意外受傷。



林峯、劉俊謙、胡子彤與張文傑就主演新作《九龍城寨之圍城》，接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

張文傑：我第一日操到嘔！

四位男主角提到為了準備《九龍城寨之圍城》的武打戲份，開鏡前需要跟隨動作指導谷垣健治先生集訓一個月。林峯回憶訓練過程時表示：「我們練足一個月！因為戲裡實在太多打鬥場面，在集訓途中谷垣健治先生大槪已經度好拍攝時的招式，到現場亦進一步調節。我們一星期練足五日、每次三小時，一開始打算去學招式，想不到先操練我們的體能！要跑步、跳躍、走避，German更要練『踩牆』。」

林峯分享指一眾《九龍城寨之圍城》的演員均要接受動作指導谷垣健治先生為期一個月的訓練。（梁碧玲 攝）

林峯表示為期一個月的體能訓練，每星期練足五日、每日三小時。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

林峯、劉俊謙、胡子彤與張文傑均捱過《九龍城寨之圍城》動作指導谷垣健治為期一個月的訓練。（梁碧玲 攝）

谷垣健治作為金像獎與金馬獎「最佳動作設計」得主，對演員的武打能耐要求極高，連本身作為動作指導的張文傑亦表示：「我第一日練到嘔！真係操到嘔！太辛苦！」表示所有演員均投入相同的訓練，而German則苦笑續指：「我就練足三十年！」林峯隨即笑言：「練足三十年但係都嘔！」訓練過後，張文傑表示能夠與洪金寶對打成為難忘的驚喜：「我被大哥大打了兩拳！」林峯則表示羨慕：「你就好啦！」German笑言：「好開心！爭住去，（對洪金寶說）可以更近、更大力！我當晚睡不着！」林峯、劉俊謙、胡子彤均表示：「可惜我們三人與大哥大沒有機會對打！」

本身亦是動作指導的張文傑，表示自己為《九龍城寨之圍城》進行第一日訓練時，實牙實齒「操到嘔」！（梁碧玲 攝）

作為前棒球運動員的胡子彤，成為演員後體能仍從未退步，談到訓練時亦提到練習耍日本刀：「練習時除了基本拳腳以外，武器也相當有趣，亦是甚大考驗。我們練習基本的姿勢，因為刀要耍得好看、需要時間練習。體能上我可能佔優，始終運動員出身，稍為能夠應付，但不論拍攝技巧、動作流暢好看，真的需要時間。」

胡子彤作為前棒球運動員，表示自己體能尚算能夠應付谷垣健治的訓練。（梁碧玲 攝）

胡子彤於電影裡飾演的「十二少」擅使日本刀。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

林峯︰落妝發現係真傷口

在演繹動作戲份外，四位男主角的妝髮造型均經過悉心設計與打造。飾演「四仔」、全身造型滿佈疤痕的張文傑，受訪時特別感謝化妝組：「因為我全身的傷疤都以化妝完成，但拍攝動作戲出汗時，化妝便會脫落。我每日要花三個小時化妝，第一個鏡頭就要拍打戲，已經開始脫落，我由清晨六時開始拍攝二十多個小時，完成每個鏡頭後化妝組均為我補妝！」German笑言自己與化妝組成員均無法休息，林峯則補充指在化妝的三小時外，落妝亦相當煎熬：「落妝其實也相當辛苦，不時要花近一小時。有時落妝時發現，原來並不是化妝傷痕，而是真的傷口，於是便為我們消毒！」

張文傑於《九龍城寨之圍城》裡飾演造型滿佈瘡疤的「四仔」，表示每日要花三小時化妝。（梁碧玲 攝）

林峯則表示落妝亦往往花一整個小時，更發現化妝的假疤痕裡有真的傷口！（梁碧玲 攝）

張文傑飾演的「四仔」全身上下滿佈疤痕。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

劉俊謙駕駛電單車失平衡︰小腿辣到成塊肉甩咗

過去從未參演動作電影的劉俊謙，於《九龍城寨之圍城》裡演出信一，一手蝴蝶刀使得相當精彩亮眼：「蝴蝶刀的風格較為實戰，並非耍得似花式一樣，但電影裡格鬥最困難的地方，是要好像打到對方、但又不會造成傷害。」至於初嚐武打拍攝的滋味，劉俊謙則表示：「首次接觸武打戲份，難關在於心理上，好驚會傷到對手，但越驚打到人、方向有偏差又會失真。」他亦感謝谷垣健治與一眾武師團隊，不斷指導如何呈現真實感。

劉俊謙初次接觸武打戲份，表示最大的難關在於心理關口。（梁碧玲 攝）

然而拍攝過程中，劉俊謙亦因為要駕駛電單車而不慎受傷：「戲中我要駕駛電單車，有一次在一條窄巷裡開車，電單車很重又要開得很慢，一下失去平衡便燙在死氣喉上，小腿整塊肉燙傷掉落！兩三個月的拍攝裡不停滲血，亦成為男人的印記！」至於在劇情裡需要演繹斷指之痛，劉俊謙則幽默地表示：「首先我不用真的斷指！也沒有試過手指骨折，當時不停在現場嘗試演繹的方法。我很喜歡鄭保瑞導演，正如郭富城（於金像獎頒獎禮）所言，他真的非常喜歡折磨人，但在尊重之下將極限逼出來。」

劉俊謙於電影裡除了耍蝴蝶刀，更要駕駛電單車，途中不慎失平衡被死氣喉辣到小腿一塊肉燙傷掉落。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

場地提供：No.5 Studio

胡子彤

髮型：Nick Lam

化妝：Will Wong

服裝：Shiatzy Chen

林峯

髪型：Keith Wong @ Artify Lab

化妝：Raymond Yip

服裝：COMME des GARÇONS @Lane Crawford丶Christian Louboutin

劉俊謙

髮型：Nick Lam @Two Two Hair @nickienick

化妝：Will Wong @wi11wong official

張文傑

首飾：Julien-Loic Garin @the.collection.jlg

化妝造型：Grace Lam @__frimousse

髮型：Aki Choi @theattichongkong