林志玲登內地雜誌封面風格超怪誕　落街買餸Look晚裝企上水泥車

現年49歲的台灣凍齡女神林志玲，雖然出嫁並成為人母後，參演影視作品數目銳減，然而仍不改她華語影壇舉足輕重的地位，近年經常亮相兩岸影壇盛事擔任嘉賓，亦參與代言與品牌活動。日前，林志玲於社交媒體上分享一系列為雜誌拍攝的近照，引起不少網民關注，志玲姐姐的五官與身材仍不下事業巔峰期，然而照片的庸俗風格與荒誕感卻成為網民重點！

華語影壇女神林志玲近年作品數目銳減，但仍經常出席影展與頒獎禮等公開活動。（視覺中國）

林志玲為雜誌拍攝的封面與一系列照片中，先後以兩套黑色晚裝、兩套休閒穿搭及一套幻光紗裙上鏡，並於某天台上拍攝。林志玲在封面上穿着黑色高叉晚裝，抱着「粉紅色巨型昆蟲支架」拍攝，已經顯得相當格格不入；換上另一套黑色平口晚裝後，更登上一架水泥攪拌車上，豪邁地掰開大髀、踏在梯級上擺甫士影相，不論服裝、姿勢或場景均令粉絲覺得非常怪誕！

林志玲為內地雜誌拍攝封面，黑色高叉晚裝與「粉紅色巨型昆蟲支架」明顯格格不入。（林志玲IG圖片）

林志玲為內地雜誌拍攝封面，黑色高叉晚裝與「粉紅色巨型昆蟲支架」明顯格格不入。（林志玲IG圖片）

林志玲換上另一套黑色晚裝後，更登上一架水泥攪拌車上，掰開大腿擺甫士拍攝，畫面非常怪誕。（林志玲IG圖片）

除了兩套晚裝造型照片風格怪異，林志玲另外的休閒服飾照亦顯得相當庸俗，其中一張身穿寬鬆的外套配襯黑色短裙的照片中，志玲姐姐化身「街市買餸大嬸」，手挽兩袋裝滿食材的膠袋，更在電梯門前再次「腿張開」，依靠在一面牆上、並將修長的左腿踩到另一面牆，姿勢與道具等元素均非常怪誕，令人質疑風林志玲希望透過一系列照片表達甚麼訊息。