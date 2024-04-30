總統戲院結業｜張家輝新戲壓軸獻映　完場仲有驚喜禮物贈影迷

有近60年歷史，位於銅鑼灣心臟地帶的總統戲院，上周六於社交平台宣布營運至今日（30/4）光榮結業，成為繼「嘉禾啟德」後，月內第二間結業的戲院。而作為結業放映，戲院揀選了由張家輝主演的華語電影《超意神探》作句號。大批影迷為陪伴這間歷史悠久的戲院行最後一程，都紛紛買飛入場支持，而《超意神探》的宣傳人員，亦會在完場時，向各影迷送上紀念品以作答謝。



有近60年歷史的總統戲院，亦於社交平台宣布營運至30/4光榮結業。（網頁截圖）

於1966年開業的總統戲院，服務銅鑼灣街坊近六十年，期間曾經歷第一次結業，後經改建成兩家迷你戲院，於2011年重開，今次為第二度宣布結業，院方未有透露結業原因，受影響的員工約二十名。

總統戲院曾經歷結業，並於2011重新營運。（新寶院線網頁圖片）

總統戲院一共有兩個院，作為最後放映夜，戲院分別揀選了賴恩高斯寧主演的《特技狂人》(Fall Guy)，以及張家輝主演的《超意神探》，而《超意神探》更是真正最後一場，安排在晚上7:35放映。

《超意神探》在其網頁都有告知大家會有意外驚喜。（網上圖片）

截止下午4時，影迷的反應都非常熱烈，從座位表顯示，所有最佳位置都已沽清，只剩下頭兩行。而電影公司為答謝觀眾支持，早在社交平台上公布會有意外驚喜畀大家，據知會是一份小禮物。有興趣的觀眾，把握最後兩行機會。